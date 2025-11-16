Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una mujer pasea bajo la lluvia E. P.

El punto de Castilla y León donde más ha llovido este sábado en toda España según la AEMET

Este domingo se esperan chubascos y posibles bancos de niebla

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:53

La borrasca Claudia reduce su intensidad pero sigue haciéndose notar. Instalada a lo largo de este domingo en el noroeste peninsular, mantendrá cielos nubosos y abundantes precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre máximas de 15-20 grados en prácticamente toda la península y mínimas de 8 a 12 grados de media, a excepción de algunas zonas de Burgos y Ávila, que registrarán temperaturas inferiores a 5º C.

En Castilla y León se esperan chubascos débiles y moderados, generalizados en zonas de montaña, así como posibles bancos de niebla.

Ávila encabeza el ránking de precipitación acumulada de este sábado ofrecido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con un total de 119.8 mm en Puerto del Pico. Es la provincia de Castilla y León más afectada, ya que por debajo, destacan las provincias pertenecientes a Andalucía.

Este domingo, sin embargo, ninguna provincia de la comunidad ha aparecido en el listado durante la mañana, siendo Galicia la región en la que más está lloviendo.

