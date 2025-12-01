El pueblo de Castilla y León protagonista de la escapada de Colate y Fonsi Nieto: «Visita muy molona» El exmotociclista y el actual presidente del CD Badajoz han tenido un emotivo reencuentro este fin de semana

A pesar de que no corren buenos tiempos en el seno del CD Badajoz -se encuentra en mitad de la tabla a 12 puntos del líder en Tercera Federación- su actual presidente, Colate Vallejo Nágera ha aprovechado este fin de semana para visitar Castilla y León y reencontrarse con su gran amigo Fonsi Nieto.

En esta ocasión, el pueblo segoviano de Pedraza fue testigo de la escapada en la que el empresario, que asumió las riendas del Badajoz el pasado octubre tras la renuncia de la sobrina de Isabel Preysler, María Bernabé, decidió pasar un rato agradable con Nieto. Un encuentro que, a la vista de su publicación en Instagram, le ha encantado: «Visita muy molona», señalaba Colate, que obtenía respuesta de su amigo: «Eres el mejor».

En la actualidad el empresario está bastante alejado de la prensa rosa y desempeña sus funciones -de manera provisional- como presidente del CD Badajoz, equipo con el que desembarcó el pasado julio de 2014 con la llegada de un grupo inversor en busca de devolver a los pacenses al fútbol profesional tras meses en los que las deudas económicas y un dos descensos consecutivos han minado la moral de una afición que busca estabilidad.

Con respecto a Fonsi Nieto poco se sabe. La expareja de Alba Carrillo vive alejado del foco mediático y disfruta del pequeño que tiene con la modelo, a pesar de la separación. Aunque siempre ha sido una persona discreta con su vida, en la actualidad continúa con su faceta de DJ pinchando en importantes discotecas y festivales. Entre sus bolos ha estado en la Nochevieja Universitaria de Salamanca de 2016 y también ha actuado en Carbajosa.

Si algo destaca del lugar en el que ambos se han reencontrado es la tradición medieval y ser uno de los pueblos mejor conservados de España. Su casco antiguo, una muralla imponente y un castillo que evoca a un pasado en el que en los siglos XVI y XVII tuvo su máximo esplendor con la producción de lana.

Su castillo, además de ser un emblemático monumento, en el XVI fue utilizada como prisión de alto rango y que entre sus presos más destacados estuvo el hijo del papa Alejandro VI, Cesare Borgia.