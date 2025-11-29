Un pueblo de Castilla y León registra la temperatura más baja de España este sábado Lo ha hecho a las 6:50 horas, cuando el termómetro ha marcado los -5,9ºC

La Gaceta Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:20

La localidad segoviana de Cuéllar ha registrado este sábado, 29 de noviembre, la temperatura más baja de toda España. Lo ha hecho a las 6:50 horas, cuando el termómetro ha marcado los -5,9ºC, según los datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Tras Cuéllar, varias estaciones han marcado valores igualmente gélidos. Entre ellas, han figurado Mira, en Cuenca, donde el mercurio ha marcado los -5,1ºC a las 8:00 horas; Sigüenza (Guadalajara), donde se han alcanzo los –4,7ºC a las 7:10 horas; Bello (Teruel), donde el termómetro ha marcado los –4,7ºC a las 13:00 horas; Salvacañete (Cuenca), donde se han alcanzado los –4,6ºC a las 8:40 horas y Molina de Aragón (Guadalajara), donde se han registrado –4,5ºC a las 5:30 horas.

Mientras el interior peninsular amanecía congelado, en el archipiélago canario, se registraban las temperaturas más suaves del país, con valores que contrastan claramente con el frío de la meseta. Entre las máximas, han destacado la temperatura que se ha registrado en Mogán (Las Palmas), con 25,2ºC a las 11:50 horas; en Tenerife Sur, donde se han registrado los 24,5ºC a las 12:10 horas y Pájara (Las Palmas), donde el mercurio ha marcado los 23,4ºC a las 10:40 horas.