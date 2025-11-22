El pueblo de Castilla y León que se ha 'congelado' a -9,5 ºC La AEMET sitúa este punto el séptimo de la lista de los diez puntos que sufren las temperaturas más bajas del país este sábado

Labores de retirada de la nieve acumulada en carreteras y coches en Formigal en una imagen de archivo de Europa Press.

La Gaceta Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:46

La noche del viernes al sábado ha sido especialmente gélida en buena parte de la Península Ibérica. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había advertido anteriormente de la llegada de una masa de aire frío de origen ártico muy marcada al país, y las previsiones no solo se han cumplido, sino que han superado las expectativas. Las temperaturas mínimas han caído bruscamente, generando un escenario poco habitual para algunos rincones.

El meteorólogo Jorge Rey alertó hace unos días sobre la llegada inminente de un temporal invernal a la comunidad castellanoleonesa, que afectaría a varias capitales de provincia como Burgos, Soria o Segovia.

De esta manera, aunque el frío se ha sentido por todo el país, Castilla y León se ha convertido en uno de los epicentros más destacados. Con una temperatura que ha caído en picado durante la madrugada, el municipio segoviano de Cuéllar ha registrado valores extremadamente bajos, con una mínima que ha alcanzado los -9,5º, una cifra que lo sitúa en el séptimo punto más frío de toda España.

Los valores más fríos del país se han registrado en la provincia de Lleida, donde dos de sus pueblos han marcado -14,7º y -14,3º, convirtiéndose en las mínimas absolutas de la madrugada. Le sigue la provincia de Huesca con municipios que han estado por debajo de los -12,5º, consolidando al Pirineo como una de las zonas más castigadas.

A la caída térmica se ha sumado un episodio de viento intenso que han sido protagonistas en España. Las rachas superiores a 75 km/h se han registrado en diversos puntos de la Meseta, el valle del Ebro y las Islas Baleares, generando una sensación térmica aún más baja.

