El pueblo más bonito de España para viajar en octubre está en Castilla y León, según National Geographic Su origen se remonta al siglo XII y durante la Edad Media vivió su máximo esplendor

Con la llegada del otoño, los paisajes de España se transforman en un espectáculo de colores cálidos. Octubre se convierte así en el mes perfecto para desconectar, recorrer pueblos con encanto y disfrutar de la naturaleza en calma. Según National Geographic, uno de los lugares más recomendables para visitar en esta época es Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora. Y es que este pequeño municipio combina historia, naturaleza y arquitectura medieval, ofreciendo una experiencia completa para todo tipo de viajeros.

Una naturaleza que cautiva

Puebla de Sanabria se encuentra rodeada de montañas, ríos y bosques que cambian de color con la llegada del otoño. A pocos kilómetros del pueblo se encuentra el Parque Natural del Lago de Sanabria, hogar del mayor lago glaciar de la península Ibérica. Sus aguas cristalinas y los paisajes circundantes invitan a practicar senderismo, paseos en barco o simplemente disfrutar de la tranquilidad que ofrece este entorno natural. Los amantes de la fotografía y de la naturaleza encontrarán aquí rincones únicos para capturar la esencia del otoño.

Historia y patrimonio medieval

El origen de Puebla de Sanabria se remonta al siglo XII y, durante la Edad Media, vivió su máximo esplendor, dejando un legado histórico que se mantiene intacto. Entre sus monumentos más destacados, se encuentra el Castillo de los Condes de Benavente, una fortaleza del siglo XV que domina su paisaje y ofrece unas vistas impresionantes del casco histórico. La Iglesia de Santa María del Azogue, construida en el siglo XII, es un excelente ejemplo del románico zamorano, mientras que la Plaza Mayor y el Ayuntamiento representan el corazón del pueblo, donde los visitantes pueden empaparse del ambiente local y la vida cotidiana de sus habitantes.

Sus tradiciones

Pasear por las calles empedradas de Puebla de Sanabria es como viajar atrás en el tiempo. Sus casas de piedra, balcones con flores y rincones llenos de historia invitan a explorar cada detalle. Octubre, con su clima fresco y los tonos dorados de los bosques cercanos, es la época ideal para recorrer sus calles sin prisas, disfrutar de un café en la plaza o dejarse sorprender por pequeños talleres y tiendas de artesanía local.

Su gastronomía

Además de su patrimonio y naturaleza, esta localidad ofrece una gastronomía tradicional que refleja los sabores de Castilla y León. Platos como el botillo del Bierzo, los quesos artesanos, los embutidos locales o los postres caseros hacen que la visita sea también un deleite para el paladar.