Todas las provincias de Castilla y León salvo una, bajo aviso amarillo o naranja por viento o lluvia Este viernes está marcado por la inestabilidad meteorológica

Un coche circula por una calle inundada en Valladolid en una foto de archivo de Europa Press.

Castilla y León afronta una nueva jornada de inestabilidad meteorológica este viernes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por lluvia o viento en todas las provincias de la comunidad salvo una. Las precipitaciones y las rachas de viento, en muchos casos, suponen la continuación del temporal de los últimos días.

SALAMANCA

El Sistema Central y el sur de la provincia estarán todo el día en aviso amarillo por lluvias. Se espera una precipitación acumulada de 40 milímetros en 12 horas, con continuidad respecto a las lluvias del día anterior.

ÁVILA

La provincia presenta la situación más complicada de la comunidad. En el Sistema Central de Ávila hay aviso naranja hasta las 5:59 horas por acumulaciones de 100 milímetros en 12 horas. Después, el aviso pasa a amarillo hasta las 23:59, con acumulaciones de 40 milímetros. Las lluvias se suman a las registradas el día anterior.

SEGOVIA

El Sistema Central y la Meseta de Segovia están bajo aviso amarillo por viento. Se esperan rachas máximas de 80 y 70 kilómetros por hora respectivamente en la meseta. El viento será de componente sur y el aviso estará activo hasta las 5:59 horas.

SORIA

La Aemet mantiene el aviso amarillo por viento tanto en la Ibérica como en el Sistema Central de Soria, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora de componente sur, hasta las 5:59 horas.

BURGOS

El norte, la Ibérica y la Cordillera Cantábrica de Burgos también están en aviso amarillo por viento. Las rachas podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en zonas de montaña y los 70 kilómetros por hora en el norte. El aviso se mantiene hasta las 7:59 horas.

PALENCIA

La Cordillera Cantábrica de Palencia permanecerá en aviso amarillo por viento, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora de componente sur hasta las 7:59 horas.

LEÓN

En la Cordillera Cantábrica leonesa se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora hasta las 7:59. Además, la provincia tiene aviso amarillo por lluvias, con una precipitación acumulada de 40 milímetros en 12 horas hasta las 11:59.

ZAMORA

En la comarca de Sanabria continúa el aviso amarillo por lluvias, con una acumulación prevista de 40 milímetros en 12 horas hasta las 11:59. Las precipitaciones son continuación de las registradas el día anterior.

