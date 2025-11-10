El precioso pueblo de Castilla y León que guardó el manuscrito del Cantar de Mio Cid y ahora produce cerveza con el método alemán Su Monasterio venera a la Virgen del Espino, a quien se tribuyen varios milagros y apariciones marianas

Olga MY Salamanca Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:13

Si por algo se caracteriza Castilla y León es por albergar rincones impresionantes en cada una de sus provincias. Al pasear por sus innumerables pueblos, los visitantes pueden sumergirse en un viaje en el tiempo, como es el caso de Santa Gadea del Cid.

Este histórico municipio burgalés situado en el corazón de Castilla y León fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, dado que ha sabido conservar intacta su esencia de pueblo medieval con sus portones, calles empedradas y murallas.

Si analizamos su historia, Santa Gadea se remonta mil años atrás, situando su nacimiento en las luchas fronterizas entre los reinos de Castilla y Navarra, de las que guarda un considerable patrimonio artístico.

Al pasear por sus calles, se pueden contemplar auténticas joyas arquitectónicas, como arcos de medio punto, entramados de madera o mampostería. Entre sus monumentos más señalados destacan la iglesia gótica de San Pedro, que custodia un retablo renacentista fechado en el siglo XVI, las ermitas de Nuestra Señora de las Eras, la del Patrocinio o el antiguo hospital de san Lázaro, transformado en una casa rural.

Su imponente castillo se alzaba sobre un monte de rocas que reforzaba su autoridad, aunque actualmente sólo pueda contemplarse la torre homenaje de seis metros de altura, erigida en el siglo XV.

La visita nos lleva hasta el Monasterio de Nuestra Señora del Espino, construida en honor a la Virgen del Espino, cuyas imágenes se enterraron durante la invasión musulmana. Años más tarde, tras aparecer, se erigió la ermita junto a un beaterio, como homenaje a las apariciones y milagros que se le atribuyen. La iglesia alberga en su interior el arcón que contuvo el manuscrito del Cantar de mío Cid hasta 1776.

El pueblo, premiado en 2022 como el Más Bello de Castilla y León no ofrece únicamente su rico patrimonio, sino que en los últimos años se ha convertido en un auténtico líder de producción de cerveza artesanal, siguiendo el método de fabricación alemán.

Estos atributos convierten a Santa Gadea del Cid en un rincón imprescindible para los amantes de la historia, la naturaleza y ahora, la cerveza.