El pequeño pueblo de Castilla y León que guarda la infancia de Ana Belén: «Allá donde mire, hay recuerdos» La actriz y cantante mantiene un vínculo profundo con esta localidad al haber nacido allí su padre, Fermín, y al haber sido su abuela Matilde la maestra de la escuela local durante años

En el corazón de la Comunidad de Villa y en Tierra de Sepúlveda, rodeado de praderas que se pierden entre el horizonte castellano, se alza un pequeño municipio segoviano donde el tiempo parece detenerse. En él, la vida de sus habitantes gira en torno a la ganadería y los campos de cereal.

Para la actriz y cantante Ana Belén —nacida en Madrid en el año 1951 bajo el nombre de María del Pilar Cuesta Acosta—, este pueblo no es solo un destino en el mapa, sino una parte esencial de su historia personal. Y es que Cabezuela fue el escenario luminoso de sus veranos de infancia.

Para entender el vínculo que la cantante tiene con este pequeño pueblo, hay que remontarse a los tiempos en los que su abuela, Matilde, ejercía de maestra en la escuela del mismo. Además, su padre, Fermín, nació allí.

Tal y como recogía recientemente la revista National Geographic, Ana Belén ha regresado en numerosas ocasiones a Cabezuela. Y es que han sido muchas las veces en las que la madrileña ha recorrido la calle que lleva su nombre, ha vuelto a visitar el colegio en el que enseñaba su abuela y ha acudido al cementerio con flores para recordarla. «Allá donde mire, hay recuerdos de mi familia», comentó en una ocasión.

El 'corazón' de Cabezuela late en torno a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo de origen románico que preside la plaza mayor. Desde allí, parten calles estrechas y silenciosas, con casas de piedra que conservan el encanto rural de otros tiempos. En los alrededores, los prados y dehesas que alimentan el ganado —principal sustento económico de la localidad— dibujan un paisaje austero e imperdible.

Cada verano, el pueblo se viste de fiesta para celebrar las Fiestas Patronales en honor al Cristo de Humilladero, una cita imprescindible para los cabezoleños. En una de esas ediciones, la propia Ana Belén fue la encargada de leer el pregón, arrancando aplausos y lágrimas con un discurso cargado de emoción y gratitud.

Hoy, Cabezuela sigue manteniendo viva su identidad: sigue siendo un pueblo pequeño orgulloso de sus raíces y sus calles tranquilas invitan al paseo. Además, su entorno natural —a un paso del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón— atrae a quienes buscan naturaleza y silencio.