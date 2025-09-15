El pasadizo misterioso que motivó una leyenda de amor truncado en Castilla y León: «Aquí tienes un motivo para sangrar» Un hallazgo histórico ha logrado dar solidez a una leyenda de amor truncado, al más puro estilo de Romeo y Julieta, prácticamente desconocida

Olga MY Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:27 | Actualizado 12:50h. Comenta Compartir

España es un país plagado de leyendas e historias fantásticas que han servido durante siglos como fuente de inspiración para múltiples obras literarias y relatos. Fantasmas, almas en pena, animales fantásticos y, cómo no, amores imposibles.

Por todos es conocida la historia de los amantes de Teruel o la de Calixto y Melibea, sin embargo, el misterio que rodea a Jimeno y Madrona tiene poco que envidiar a los archiconocidos Romeo y Julieta.

Nos remontamos varios siglos atrás, hasta una Ávila medieval en la que los jóvenes Madrona y Jimeno se conocieron y enamoraron, pero, como en toda leyenda de amor truncado que se precie, no falta el ingrediente principal: familias enfrentadas.

Jimeno trabajaba en la Catedral, mientras Madrona residía a pocos metros, en el Palacio de los Velada, cuya habitación se encontraba en la parte baja del torreón, dotada de un pozo por el que la joven extraía el agua.

Su relación fue tan intensa y tormentosa que llegó a decirse que Madrona sudaba sangre por su amado, principalmente, por la férrea oposición de las familias, que por motivos que nunca se aclararon, jamás permitieron esta relación.

Sumido en una profunda desesperación, Jimeno vio la única salida en arrojarse a uno de los pozos de la Catedral, que, sorprendentemente, le condujo a un misteriosos pasadizo que desembocaba en el pozo ubicado en los aposentos de su adorada Madrona. Su alegría por haber descubierto la manera de verse a escondidas, no duró mucho ya que alguien decidió poner fin a su historia trágicamente.

Según cuenta la leyenda, familiares de Jimeno descubrieron el pasadizo por el que éste se escapaba al encuentro de Madrona y, tras llegar a su alcoba, la apuñalaron mientras susurraban «Aquí tienes un motivo para sangrar», haciendo referencia a la creencia que ya se había extendido por la ciudad.

Pese a que se ha considerado durante siglos una de las tantas leyendas más o menos populares, puede tener una base real, ya que en 2010, Vicente Aparicio, administrador de la Catedral, descubrió un pasadizo que comienza en un pozo directamente relacionado con esta historia, pues uniría el templo con el torreón del Palacio de los Velada.

A día de hoy, se desconoce dónde termina este camino secreto, dado que únicamente se han inspeccionado unos pocos metros, pero desde su descubrimiento, todos aquellos que han escuchado la leyenda de Madrona y Jimeno no han dudado en imaginar que hace siglos era el joven quien recorría este pasadizo para encontrarse con su amada.