Noelia Frutos esperaba una reacción de Mañueco ante el momento “desagradable” que vivió con García-Gallardo

La procuradora socialista Noelia Frutos ha asegurado este miércoles que esperaba una reacción del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante el “desagradable” momento que se vivió en el Parlamento con el vicepresidente, Juan García-Gallardo. “Esto es Vox”, ha aseverado.

Frutos se ha referido en los pasillos de las Cortes al debate que protagonizó con García-Gallardo en el que éste aseguró: “No le voy a tratar con condescendencia, lo voy a hacer como si fuera una persona como todas las demás y no como hace su equipo”.

La procuradora socialista ha insistido en que lo ocurrido este martes es la cámara fue un momento “muy desagradable”, tras lo que ha asegurado que esperaba una reacción por parte del presidente de la Junta, ya que “es el culpable de que Vox esté en el Gobierno”.

“A las mujeres con discapacidad no nos sirve que sólo se agache la cabeza, eso no lo hace un Gobierno decente y este no lo es”, ha reseñado, al tiempo que ha manifestado que “ha sido todo muy fuerte y cuesta asimilarlo”.

Por último, Frutos ha asegurado no ha hablado personalmente con García-Gallardo sobre el asunto y tampoco ha recibido algún mensaje por parte de la bancada ‘popular’, lo que “hubiera sido un detalle”.