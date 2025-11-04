El misterioso pueblo de Castilla y León en el que se avistaron OVNIS y el agua de sus fuentes es mágica Este rincón, que se caracteriza por sus energías extrañas y el poder de sus aguas curativas, fue considerado al principio de los tiempos «el paraíso en la tierra»

A escasos kilómetros de Palencia, en pleno corazón de la provincia se encuentra un municipio con un amplio patrimonio histórico, artístico y cultural.

El documento más antiguo que registra el municipio de Antigüedad está fechado en 1054, referente a la donación de las posesiones de catorce pueblos al monasterio de San Pedro de Arlanza por parte de la condesa Muniadonna.

A pesar de que posee monumentos de relevancia patrimonial, este pueblo palentino debe su reconocimiento a los numerosos episodios históricos a los que estuvo vinculado.

Tal vez, uno de los más llamativos es el que explica la construcción de la Cruz de la muñeca, situada junto al viejo camino que conduce a Tórtoles. Según cuenta la leyenda, por este punto pasaba la comitiva de Fernando el Católico, con cuatro caballos negros que portaban el féretro de Felipe 'el Hermoso'. Uno de los nobles que los dirigían se fracturó la muñeca, provocando la caída del ataúd, que se abrió al chocar contra el suelo. En ese momento, Juana 'la loca' ordenó el levantamiento de una cruz de piedra para dejar constancia del hecho.

Más allá, de esta historia, la ruta por el pueblo llevará a los visitantes hasta un avión de combate F-4 Phantom II que, sin duda, preguntarán su significado. Se trata de un reconocimiento a los pilotos, Martín Campos, dos hermanos nacidos en el pueblo que se enfrentaron durante la Guerra Civil, en la que murieron defendiendo sus respectivos bandos.

Las anécdotas no se quedan sólo en eso, sino que los habitantes de Antigüedad conocen una serie de misterios que han pasado de generación en generación. La más extendida habla de unas galerías subterráneas que recorren el pueblo en las que viven seres conocedores de todo tipo de remedios médicos y espirituales. La entrada a las galerías es secreta, pero se cree que se encuentra bajo la casa de algún vecino.

A lo largo de la historia del pueblo se han recogido numerosos testimonios que aseguran haber sentido una fuerza misteriosa, sucesos paranormales o, incluso, avistamientos de ovnis. Estos acontecimientos están relacionados a la creencia que mantienen sus habitantes de que en Antigüedad nació el mundo, se dio origen a la vida y fue el paraíso en la Tierra.

Esta convicción es apoyada por los propios visitantes, que al llegar al pueblo se impregnan del agua de sus fuentes mágicas, especialmente sanadoras para las caídas o fracturas de huesos y abrazan los árboles que encuentran con el objetivo de cargarse de energía.