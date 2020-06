Mañueco: “Somos un Gobierno que resuelve y actúa con eficacia”

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido este viernes a los líderes del partido en la región que sean "altavoz" de la gestión realizada por la Junta durante la pandemia del COVID-19 y les ha reclamado que huyan de "medallas políticas" y trabajen desde la "responsabilidad".

Fernández Mañueco ha lanzado este mensaje en su intervención durante la celebración de la Junta Directiva Autonómica del PP, donde ha insistido en que "la gestión" es la "esencia del éxito" de las políticas 'populares'. "Somos un Gobierno que resuelve y actúa con eficacia, liderazgo social, cercanía personas y respondiendo a las necesidades desde la unidad y el diálogo", ha destacado.

En su intervención, el también presidente de la Junta se ha referido a las encuestas que avalan la gestión de la Junta, lo que evidencia, a su juicio, que los ciudadanos "muestran gran sintonía" con la línea de actuación que se sigue desde el Gobierno regional.

"Hemos pasado la por crisis de los últimos 100 años y hay que decirlo alto y claro, vamos a salir de esta situación y lo vamos a hacer todos juntos, si la sociedad de Castilla y León confía en nosotros no les vamos a defraudar", ha garantizado Fernández Mañueco, quien ha asegurado que el Ejecutivo responderá a las demandas de los ciudadanos.

No obstante, ha trasladado a los representantes del PP que confíen en las decisiones que se adoptan desde el Ejecutivo. "Tened confianza en las decisiones que tomamos, no escuchéis el ruido que distorsiona la realidad, no os dejéis influir por quien pretende desestabilizar por intereses políticos", ha reclamado.

De este modo, el presidente ha trasladado que las decisiones que se han adoptado durante la pandemia se han hecho desde el "rigor" y la "responsabilidad". "No es momento de medallas políticas sino de responsabilidad, espero que todos estemos a la altura", ha manifestado.

En su intervención, el presidente del PP en Castilla y León ha recordado que los 'populares' tienen ahora "más apoyo que nadie" y "vuelve a ser la opción preferida por los ciudadanos" de Castilla y León. "Os tenéis que mostrar orgullosos, tenéis que transmitir ese orgullo a los militantes, cargos públicos, alcaldes y concejales, el PP es hoy, en Castilla y León, el partido que crea el futuro en nuestra tierra con capacidad, iniciativa e ilusión", ha defendido.

No obstante, ha asegurado que se debe seguir trabajando para estar "cerca de la gente" y hay que mantener la "guardia" al cien por cien. "Estamos superando una crisis sanitaria con gran esfuerzo y debemos impulsar una recuperación económica y social para que nadie se quede atrás", ha manifestado.

En este punto de su intervención ha reiterado su invitación al PSOE y al resto de fuerzas de la oposición a dar un "paso decidido y decisivo" para firmar el Pacto para la Reconstrucción. "Tenemos las bases, las hemos puesto y hay que culminarlo y ponerlo al servicio de la gente de Castilla y León".

"Tenemos que estar a la altura de las expectativas, responder por todos los que nos necesitan, la Junta es bastante mejor socio que algunos que han acompañado en los últimos meses y años al PSOE", ha zanjado.

Fernández Mañueco ha destacado también en su intervención que se ha demostrado en la gestión de la pandemia la utilidad del Estado de las Autonómias. "Mi Gobierno ha trabajado sin descanso para ganar el pulso al coronavirus y ha protegido a las personas con los instrumentos que nos facilita el Estado de las Autonomías", ha señalado.

Así, ha reseñado que el sistema sanitario de la Comunidad "ha respondido" y "ha estado a la altura". "Podemos estar orgullosos de los servicios públicos de Castilla y León ", ha zanjado.

MEDIDAS DURANTE LA PANDEMIA

"Mi gobierno ha trabajado para proteger la vida y la salud, con el refuerzo hospitalario, ampliando las Ucis y el personal, con la distribución de material de protección y con el incremento de test. La atención en consultorios y centros de salud está garantizada, velando por la seguridad de los profesionales y de los pacientes", ha defendido Fernández Mañueco.

Así, durante su intervención ha indicado que en el transcurso de la pandemia se han monitorizado 1.200 residencias y viviendas tuteladas, con la visita de equipos médicos en las residencias, con hospitalización domiciliaria o el traslado a hospitales cuando el criterio médico loestablece. "Hemos protegido a las personas, con medidas que suman 450millones para trabajadores, familias, empresas y autónomos", ha defendido.

Por último, Fernández Mañueco ha recordado que se han aplazado impuestos, con ayudas para los autónomos, trabajadores afectados por ERTES o que han perdido su empleo, "con medidas de liquidez y crédito, con la mayor convocatoria de ayudas para la industria agroalimentaria nunca realizada".