Mañueco reitera su voluntad de “entendimiento” sobre las 35 horas y señala que la huelga “no es el fin del mundo”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha confiado en que en la reunión que se celebrará con los sindicatos en la tarde de este lunes se llegue a un “entendimiento” en torno a la aplicación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos, aunque ha señalado que la huelga prevista para el miércoles “no es el fin del mundo”, tras lo que ha garantizado que mantendrá su voluntad de negociación.

En su visita a la planta de molturación de la Azucarera Acor en Olmedo (Valladolid) el presidente de la Junta se ha referido a este asunto y ha destacado en este punto que las dos partes de la negociación, sindicatos y administración, defienden sus “intereses”, por lo que ha insistido en su apuesta por el “interés público”.

“Hoy no es el fin del mundo, el miércoles no es el fin del mundo”, ha señalado en referencia a la reunión de este lunes y la huelga convocada por los sindicatos, tras lo que ha reseñado que le gustaría que se llegase a un “acuerdo”. No obstante, ha señalado que de no ser así desde la Junta se mantendrá su voluntad de negociación.

En este sentido, ha insistido en que el miércoles no es “el final del camino”, al tiempo que ha abogado por esperar a ver “qué sale” de la reunión de este lunes.

Por último ha reiterado en compromiso de la Junta con la aplicación de las 35 horas y ha señalado que la última oferta del Gobierno regional para su aplicación a partir de junio de 2020 era “generosa”.