Mañueco e Igea ven su pacto reforzado ante la pandemia que ha demostrado “unidad inquebrantable y lealtad”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, ha considerado que la gestión de la pandemia ha demostrado la “unidad inquebrantable, el compromiso y la lealtad” del Pacto de Gobierno rubricado ahora hace un año entre PP y Cs y que se ha visto reforzado ante la “dificultad” generada por la pandemia.

Mañueco e Igea han comparecido este viernes para hacer un balance del primer año de este gobierno de coalición, unos meses que se han visto claramente marcados por la gestión de la pandemia generada por el COVID-19 que ha copado cinco de los doce primeros meses del acuerdo que dio la Presidencia de Alfonso Fernández Mañueco.

Durante su intervención, el presidente de la Junta ha destacado que la “estabilidad y el acuerdo” han sido las bases de la gestión en este primer ejercicio alterado por una crisis sanitaria “inesperada” a la que se ha hecho frente con “prudencia, eficacia y transparencia”.

“Somos un gobierno cohesionado que estamos llevando a cabo políticas moderadas, centrales y liberales, que son las que funcionan, se ha demostrado que el Gobierno afronta los retos con determinación, es un gobierno de acción”, ha señalado Fernández Mañueco.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha destacado que en este año se han logrado “más acuerdos y gobernantes más transparentes”, al tiempo que ha considerado que la población lo que quiere son resultados y, en este caso, ha defendido que la gestión de este gobierno de coalición ha sido “eficiente” y alejada de discursos “vacíos y apocalípticos”.

Tras reconocer que en la Junta se han vivido meses de “angustia y zozobra” provocada por la pandemia, ha garantizado que los miembros del gobierno “en ningún momento han flaqueado” y han afrontado los retos con “tesón, esfuerzo, entereza y, sobre todo, con unidad”.

“Ha habido una unidad inquebrantable en defensa salud y prosperidad ciudadanos, la fuerza se demuestra en tiempos de tormenta, hemos sido un gobierno comprometido y leal y que ha trabajado alejados de los intereses de partido”, ha señalado el vicepresidente, quien ha detallado que no contempla otro escenario que no sea acabar la legislatura con este pacto, del que ya se ha cumplido el 80 por ciento de los 100 acuerdos y funciona “a la perfección”.

Tras asegurar que en el Consejo de Gobierno no se ha distinguido que consejeros eran del PP y quienes de Ciudadanos, Igea ha considerado que se ha notado el “cambio” en la administración durante este último año. “Hoy hay una administración más transparente, menos sujeta a redes clientelares”, ha defendido.

“El cambio no era un quítate tú que me pongo yo, nos acusan de pisar todos los charcos, esa es una buena acusación, no los evitamos, no saltamos sobre problemas evitando mancharnos los pies”, ha defendido Igea, quien ha recordado que no todos los baches se arreglan con financiación.

Esta idea ha sido secundada por Fernández Mañueco, quien ha insistido en que el Gobierno está “cohesionado y sincronizado”. “Cada uno sabía lo que tenía que hacer”, ha destacado, tras lo que ha asegurado que la palabra “veto” no ha existido “nunca” en este año, sino que se han buscado soluciones “debatidas”, todas ellas finalmente aprobadas por “unanimidad”.

Así, ha asegurado que se han adoptado las decisiones “pertinentes” en cada momento, como la designación de Ana Carlota Amigo como consejera de Empleo tras la dimisión de Germán Barrios.

En cuanto al futuro, el presidente ha destacado que el objetivo es llevar a cabo un profundo proceso de modernización de Castilla y León desde la nueva economía, la transformación digital, la sostenibilidad, los servicios públicos de calidad y el desarrollo rural. Un proyecto de modernización que se llevará a cabo desde la transparencia, la evaluación de políticas públicas y el diálogo, ha señalado Fernández Mañueco.