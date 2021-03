Mañueco e Igea escenifican la estabilidad y cohesión del Gobierno de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se ha presentado este jueves junto a su vicepresidente, Francisco Igea (Cs), para escenificar la “estabilidad y cohesión” del gobierno de Castilla y León, tras la presentación este miércoles de la moción de censura por parte del PSOE.

Mañueco indicó que la continuidad del gobierno está garantizada y que existe “la mejor de las sintonías”. “Mi unica preocupación son las personas de Castilla y León. Este ha sido nuestro empeño y preocupación desde el primer día y lo será hasta el final de esta legislatura”, dijo el presidente.

“Mantengo el compromiso con las personas de Castilla y León. La pandemia nos ha sometido a un estrés no visto en el último siglo. Y quiero que sea un mal sueño superado por todos -señaló-. Agradezco a las familias y empresas el esfuerzo que están demostrando para conseguirlo. Hay que superar la pandemia con vacunas y la crisis con muchas políticas y proyectos económicos con las ayudas europeas”.

El presidente quiso dejar claro que “ratificamos esta estabilidad y la confianza en el futuro sin enfrentamientos políticos estériles”.

Sobre la moción de censura, Mañueco dijo que mantuvo conversaciones con personas de su partido y de Ciudadanos y que “en ningún momento se me paso por la cabeza convocar elecciones. Lo que necesita Castilla y León es estabilidad”.

Igea, crítico

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quiso dejar claro que “los políticos no podemos hacer estas cosas mientras la gente muere y pierde la vida. En esta situación hay mucha gente sufriendo. Hace dos años los ciudadanos de esta comunidad hablaron y salió un parlamento legítimamente constituido y llegó a un acuerdo para cambiar las cosas. Tenemos un gobierno de coalición estable, no es del PP, no es de Ciudadanos, sino es el Gobierno de Castilla y León”.

El portavoz de la Junta quiso dirigirse a los votantes de Ciudadanos para decirles que “pueden estar orgullosos porque somos gente que cumple sus acuerdos. Firmamos un acuerdo para hacer políticas diferentes. Y la política no se define por con quien se pacta sino por lo que se pacta. Defendemos y seguiremos defendiendo políticas de libertad, políticas de progreso y, sobre todo, de transparencia.

Igea mostró además su absoluta confianza en los procuradores de su partido, a pesar de que Luis Tudanca (PSOE) dijo el miércoles que mantuvo contactos con ellos. “Que todo el mundo tenga claro que cumpliré con todos mis compromisos políticos”, indicó.

Sobre Arrimadas

El presidente de la Junta apuntó que está trabajando en concretar una fecha para mantener un encuentro con Inés Arrimadas la próxima semana.

Y el vicepresidente Igea no quiso entrar en valorar la moción de censura ocurrida en Murcia. “Nuestros compromisos se van a cumplir, nosotros somos gente de palabra”, indicó. “Estamos viviendo en un país cada vez más polarizado y yo no voy a contribuir para polarizarlo. Yo voy a trabajar para mí país, un país que lo que necesita son acuerdos, empatía. Por eso estamos contentos por lo que hacemos aquí en Castilla y León. No voy a contribuir de ninguna de las maneras a que este tipo de hacer política desaparezca”, dijo.

“Sería bueno que dejásemos de plantearnos la política como una política de fichajes o contrafichajes, de Juego de Tronos, como si fuera una versión poligonera de “House of cards”, hay que centrarse en los programas”, aseveró Igea.

Sobre la convocatoria de elecciones anticipadas de Ayuso

Fernández Mañueco no quiso entrar a valorar la convocatoria de elecciones anticipadas de su compañera de partido en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Solo quiero decir que yo siempre he trabajado pensando en las personas desde Salamanca, desde Castilla y León y para España”, dijo.

Sobre Tudanca

El presidente de la Junta afirmó que Luis Tudanca “no mira sobre los intereses de Castilla y León, sino sobre los intereses de Ferraz” al plantear la moción de censura. Por su parte, Igea indicó que la estrategia del PSOE es “a ver si pescamos algo en río revuelto. Estoy deseando escuchar la propuesta y el discurso de Tudanca”. El portavoz de la Junta calificó a Tudanca de “sumiso” a las directrices y que es una persona que no se responsabiliza de sus acciones.