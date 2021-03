Mañueco e Igea critican “las mentiras” de Tudanca, al que acusan de servil y dócil con Ferraz

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber urdido la maniobra política de la moción de censura para que fuera presentada por el “servil y dócil”, Luis Tudanca.

Francisco Igea, en su argumentación inicial ante el hemiciclo, como Fernández Mañueco, en su alocución posterior, han expuesto una serie de “mentiras” del candidato socialista. Todo ello, después de una dura crítica de Ana Sánchez, quien llevó a cabo la exposición inicial, acusando al Gobierno de PP y Cs de haber llevado a la Comunidad a la “degradación de su calidad democrática, rompiendo el consenso y quebrando la confianza de los ciudadanos”. “Han gobernado contra el pueblo”, espetó Ana Sánchez, que habló de “derecha corrupta”, al tiempo que dijo se había “dilapidado el pacto por la recuperación con soberbia e indolencia” para concluir definiendo a Tucanca como “pura integridad, pura coherencia y pura lealtad. A ustedes no, a Castilla y León”.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, criticó que la moción no se ha presentado “apelando al interés general, sino en su interés”, aludiendo a que va dirigida “contra Ciudadanos”. La segunda mentira a la que aludió Igea se refirió a “las necesidades para esta tierra. La moción no se ha fraguado en esta tierra, sino en Moncloa”, para insistir en que “tampoco es el momento”. La tercera “mentira” a la que hizo alusión Igea fue “la corrupción. Vienen a censurar al gobierno del pasado. No son capaces de señalar ni un solo caso de corrupción”, dijo Igea. “Viven de la calumnia como las hienas de la carroña”, le espetó el vicepresidente a la procuradora socialista. Por último, censuró a Tudanca que “vaya a pasar a los anales de la infamia por su intención de sacar partido al rédito del dolor”, refiriéndose al momento de pandemia elegido para presentar la moción de censura.

Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó que la moción de censura “ni es alternativa ni es decente” para criticar posteriormente que haya sido urdida desde “Ferraz” y por “Pedro Sánchez”. Además, calificó a Tudanca como “el Fernando Simón de las Cortes, que explica las cosas a su manera, sin rumbo, ni ideas, ni liderazgo”, para lamentar posteriormente “la sumisión a los intereses de Sánchez”. “La palabra del señor Tudanca está hoy por debajo de la suela del zapato del señor Sánchez”, añadió Fernández Mañueco. En esta idea de estar al servicio de la dirección del PSOE añadió que Tudanca “carece de credibilidad porque hará lo que le manden. Usted dice amén a todas las decisiones de Sánchez”.

En su avance de cuáles serán las políticas previstas por el Ejecutivo de PP y Cs para los dos próximos años, Fernández Mañueco afirmó que el Ejecutivo regional “va a eliminar en las próximas semanas el impuesto de sucesiones y donaciones, porque esto es bueno para las personas y las empresas. Es un impuesto injusto”.

El presidente de la Junta le dijo al líder socialista, Luis Tudanca, que “esta tierra no ha perdido ningún tren respecto a los fondos europeos”, y añadió que “los únicos trenes que hemos perdido son los que nos han quitado cuando gobiernan en Moncloa”. Además, denunció que “Ferraz quiere impulsar la pureza del sanchismo y ustedes -en referencias al PSOE de Castilla y León- no tienen cabida”.