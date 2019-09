Mañueco contrapone su Gobierno de “diálogo” y el “bloqueo” de Pedro Sánchez

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha contrapuesto el Gobierno de “diálogo” que presidente con la situación de “bloqueo” a nivel nacional por parte del presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez.

En Castilla y León hay “un gobierno basado en el diálogo”, ha señalado en el acto del PP celebrado en Ávila que ha contado también con la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con la del presidente nacional del partido, Pablo Casado.

“Hemos conseguido el Gobierno sin dar tres cuartos al pregonero, como hace la gente de esta tierra: con sobriedad”, ha afirmado en referencia al pacto con Ciudadanos, tras anunciar “un curso clave para Castilla y León para España y para nuestro partido”.

Frente a al Gobierno de Castilla y León, se ha referido a la “incertidumbre” que lidera Sánchez, “abonado a la interinidad, muy cómodo en la parálisis de nuestro país”, y ha advertido que “tiene la responsabilidad de formar gobierno con los socios que él mismo eligió y de los que ahora se arrepiente”.

“Ellos nos pidieron diálogo, acuerdo y pacto, y poner el interés general al servicio de la causa”, ha asegurado, respecto a los castellanoleoneses. Al contrario, “si Sánchez no ha entendido a los españoles, yo le digo que se retire a un lado”, y la he culpado de hacer política “a golpe de efecto o marketing”, para lamentar que “el sanchismo pone en riesgo la mejora de los servicios públicos” y que sea el PSOE el que culpe al PP de que “España no tenga Gobierno ni financiación autonómica actualizada”.

Según Fernández Mañueco, Sánchez va “acompañado a la guitarra de Pablo Iglesias”, formando “un dúo que está demostrando de lo que son capaces”, con resultados como “el bloqueo institucional y los malos datos de empleo”, además de “la incertidumbre, que es lo peor para un país”.

A los dirigentes del PP y militantes que han acudido al acto les ha dado las gracias por el apoyo en la campaña y a la hora de negociar, y les ha recordado: “os prometí que no os voy a fallar”, para darles “mil gracias de corazón” y afirmar que están “al servicio de la gente de esta tierra”.

El presidente del PP de Castilla y León, que ha brindado su apoyo a Casado, ha manifestado también su objetivo de convertir a la Comunidad autónoma en un “referente”. “Queremos convertirnos en una referencia para España y nuestro partido, queremos ser un ejemplo de resultados en beneficio de la gente”, con “ese gobierno transformador que defendemos, el que da resultados, el que considera que el cambio no es cambiar de lugar” sino de “actitud”.

La “hoja de ruta” del Gobierno es “la moderación, centrados en las personas, en la bajada de impuestos, preocupados por el empleo, la solidaridad y los servicios públicos”,

“Ni podemos confundir la voluntad de la gente con el capricho o el interés personal”, ha concluido, en referencia a los cargos públicos, “nos van a premiar si somos capaces de transformar de forma eficaz y de forma ordenada, sin cálculos políticos”.