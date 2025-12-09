Mañueco anuncia un nuevo Plan de Infraestructuras para las cuatro universidades públicas de Castilla y León El presidente de la Junta ha avanzado que este Plan, para el que se trabajará de forma coordinada con las instituciones académicas, incluirá un nuevo edificio para acoger la Facultad de Medicina en León y otro para la Facultad de Medicina en Burgos, así como otras edificaciones destinadas a dar servicio a las Universidades de Salamanca y Valladolid.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes un nuevo Plan de Infraestructuras para las cuatro universidades públicas de la Comunidad que incluirá un nuevo edificio para albergar la Facultad de Medicina de la Universidad de León (ULE) y otro para la Universidad de Burgos (UBU). El Plan contemplará, además, nuevas edificaciones que darán servicio a la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad de Valladolid (UVA). Para ello, el Ejecutivo autonómico trabajará de forma coordinada con las instituciones académicas.

El anuncio realizado por el presidente del Gobierno de Castilla y León se enmarca en el impulso que la Junta ha dado en los últimos años a las cuatro universidades públicas de la Comunidad con la implantación de los nuevos estudios: el Grado de Medicina en la Universidad de León y en la Universidad de Burgos; el Grado de Veterinaria en la Universidad de Salamanca; y el Grado de Farmacia en la Universidad de Valladolid. Para que todos sean una realidad en el próximo curso 2026-2027, la Junta ya ha destinado inicialmente más de 21 millones de euros, que ya están invirtiendo las universidades para este fin.

El Ejecutivo autonómico ha fomentado numerosas medidas con el objetivo de fortalecer el sistema universitario de la Comunidad en los últimos años. Así, la financiación destinada a las universidades ha aumentado un 27%, lo que supone 100 millones de euros más cada año. Castilla y León se sitúa así entre las tres comunidades con mayor capacidad de atracción de estudiantes universitarios. Un aumento de atractivo que deriva, entre otras cuestiones, de la rebaja de tasas y el aumento de becas impulsadas por la Junta de Castilla y León.