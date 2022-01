Mañueco anuncia nuevas medidas tras ser reelegido presidente del PP de Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco ha sido reelegido presidente del PP de Castilla y León tras recibir el respaldo del 98,26 por ciento de los compromisarios que votaron en el XIV Congreso Regional de los populares de Castilla y León.

En total, como ha detallado la presidenta de la Mesa del Congreso, Ester Muñoz, se han contabilizado un total de 1.154 de los que cinco han sido nulos, 20 en blanco y 1.129 a favor, con lo que el respaldo ha alcanzado el 98,26 por ciento.

En su intervención, el presidente ha insistido en que si gana el 13 de febrero Castilla y León contará con un ‘cheque bebé’ como ayuda directa para nacidos, a lo que ha sumado ayudas de acceso a vivienda especialmente para jóvenes. “Ayudamos a las familias”, ha asegurado

Así, ha defendido que la Comunidad se sitúa entre las que tienen una política fiscal mas favorable y ha asegurado que mantendrá una senda favorable con una bajada del tramo autonómico del IRPF y nuevas deducciones para zonas rurales en riesgo de despoblación, además de favorecer a aquellos que se trasladen por trabajo a zonas en riesgo de despoblación.

“Quiero ser el presidente de la recuperación económica y social, soy el presidente del progreso, la modernidad, la ilusión y empleo”, ha garantizado Fernández Mañueco, quien ha abogado por impulsar políticas para generar actividad económica en las empresas que quieran “crecer e innovar” a través de ayudas a la financiación y poniendo a su disposición suelo industrial, a lo que ha sumado respaldo tanto a la internacionalización como para los autónomos.

A los agentes del Diálogo Social les ha asegurado que se mantendrá el trabajo en la misma línea. “Vamos a seguir cumpliendo, no os he fallado y no os voy a fallar en el futuro”.

Fernández Mañueco ha avanzado también un fondo especial de 20 millones de euros para que los ayuntamientos apuesten por la creación de empleo y las infraestructuras, a lo que ha sumado la elaboración de una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural con nuevos beneficios fiscales.

Por último, el presidente ha asegurado que “siempre” estará al lado de agricultores y ganaderos, a quienes defenderá con “uñas y dientes”.