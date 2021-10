Mañueco anuncia los presupuestos más altos de la historia con 12.835 millones de euros

La política fiscal del gobierno autonómico también contempla la supresión temporal de la tasa por la participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no regladas de formación, así como la congelación, con carácter general, del importe de tasas que se viene aplicando desde el año 2014. A ello se suma la bonificación al 95 % de las tasas de las licencia de caza y pesca.

Las inversiones directas en el territorio reciben un impulso, hasta alcanzar los 935 millones de euros, lo que supone un incremento del 39%, para contribuir al crecimiento de la Comunidad. Las inversiones a través de transferencias de capital se elevan un 16,5%, llegando a los 1.075 millones; los recursos destinados al Plan de Cooperación Local sube un 29%, hasta los 448 millones y las partidas para cooperación al desarrollo se incrementan un 33%. Un 109% crecen las dotaciones para transporte y la consolidación del servicio gratuito a la demanda y también aumentos en materias de agua y sostenibilidad ambiental.

A la vez que se estabilizarán los gastos corrientes con un aumento moderado del 2,41% y se reducicen en un 7,42% los gastos financieros.

De los 12.835 millones a los que se eleva el Presupuesto, 11.621 millones corresponden a gasto no financiero y 1.213 millones a las operaciones financieras. No obstante, no todos estos recursos estarán a disposición de las consejerías, puesto que de esta cantidad hay que descontar los fondos de la PAC (924,4 millones de euros), los destinados a abonar los intereses de la deuda (224,6 millones) y los reservados para financiar a las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (35,1 millones de euros).

De esta manera, la cantidad que van a manejar las consejerías del Gobierno autonómico en 2022 para ejecutar sus políticas asciende a 10.437 millones de euros. Esta cantidad es un 6,7 % superior a la del último presupuesto aprobado, lo que en números absolutos implica disponer de 654 millones de euros adicionales.