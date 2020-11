Los sindicatos abandonan la Mesa de Sanidad de Castilla y León, piden la retirada del decreto sobre personal y anuncian movilizaciones

Los sindicatos han lamentado lo poco que ha durado el agradecimiento y reconocimiento “eterno” a estos “gigantes”, trabajadores de la sanidad, “menospreciados” por una administración “desagradecida” y que no ha hecho los “deberes” para planificar después de una primera ola la contratación de suficiente personal.

“El maltrato sin piedad que está soportando el colectivo de sanidad es una agresión sin precedentes en la historia de nuestro país, llevándose al límite a los profesionales que están exhaustos, agotados física y psicológicamente sin haber si quiera recuperado fuerzas tras una primera ola, como para que se les intente exprimir más”, han aseverado.

Las organizaciones sindicales han apuntado que el trabajador de la sanidad “no pide reconocimientos”, solo que “se le deje trabajar en condiciones, con respeto, con medios materiales y de seguridad suficientes”.

En esta línea, han añadido que el personal pide “tranquilidad” y unos “mínimos derechos” para poder afrontar “con fuerza” la atención a los usuarios y no “este fustigamiento continuo” que a su juicio demuestran con sus acciones los gestores de Castilla y León.

“Desconocemos si hay una batalla soterrada o aireada entre los socios de gobierno de la comunidad de Castilla y León, pero pedimos que el campo de batalla no sea la sanidad y las consecuencias no las paguen ni los trabajadores ni la población”, han señalado los sindicatos, que han pedido que “si no saben gestionar”, que creen que es lo que “demuestran”, que “se vayan y que no se aferren al cargo eterno”.

“Los trabajadores de la sanidad queremos poder trabajar con tranquilidad, con medios y con dignidad. Nos estamos jugando la vida en esta pandemia, los profesionales y la población, y con la salud no se debe jugar”, han aseverado.

Ante esta situación, las organizaciones sindicales han adelantado que se van a llevar a cabo convocatorias “inmediatas” de movilizaciones de todos los trabajadores de la sanidad y la población en general esta misma semana para manifestar el “absoluto rechazo” ante lo que han calificado de “despropósito” de la Junta de Castilla y León con la atención sanitaria que afecta a todos.

“Seguimos exigiendo la retirada inmediata del Decreto y la obligada dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco”, han asegurado porque a su juicio la Comunidad “no merece tener un presidente que no cumple sus promesas y que miente a la población”.