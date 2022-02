Los actos de fin de campaña de los partidos políticos en Castilla y León

PARTIDO POPULAR

Mañueco subraya que “queda tiempo” y anima a “seguir peleando” para que el lunes no sea “el día de los lamentos”

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado que “queda tiempo” hasta el domingo y ha animado a los suyos a “seguir peleando” para ganar las elecciones de este 13 de febrero y que el lunes 14 no sea “el día de los lamentos”.

En el acto más multitudinario de toda la campaña, con más de 2.000 personas congregadas al cierre de campaña en la Feria de Valladolid, Fernández Mañueco ha vuelto a culpar al que fuera su vicepresidente y actual candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, de esta convocatoria anticipada de elecciones.

“Sé la cara que tiene una persona que me va a poner una moción de censura y va a hacer transfuguismo, por eso decidí dar la voz a las personas”, ha defendido en un acto en el que ha estado respaldado por la plana mayor de su partido a nivel nacional.

El candidato ha llamado a la “responsabilidad” de la ciudadanía y a la “movilización” el próximo domingo para conseguir una mayoría suficiente que dé “estabilidad” al Gobierno de la Junta frente a una alternativa “débil” y sometida a nuevos partidos locales “cada uno pidiendo para su provincia”.

“Sánchez se está frotando las manos con esa pequeña posibilidad de que haya un gobierno de la izquierda en Castilla y León, eso no puede estar en juego, por eso os pido una última movilización, llamad a los alcaldes y concejales, interventores y apoderados, queda la recta final”, ha enfatizado el candidato, quien ha pedido votar el domingo e ir “casa a casa” para conseguir esa movilización porque “el lunes puede ser el día de los lamentos”.

Aunque ha reconocido el “cansancio” acumulado tras una campaña con una media de tres actos al día y casi 17.000 kilómetros recorridos desde enero, el candidato ‘popular’ ha subrayado la “energía” que le da la “ilusión” que ve en la cara de todas las personas que apoyan al Partido Popular de la Comunidad.

“Queda tiempo y vamos a seguir peleando para ganar estas elecciones, porque las vamos a ganar”, ha remarcado Fernández Mañueco, quien ha incidido en que aunque en esta campaña “ha venido quien ha querido y ha dicho lo que ha creído conveniente” en los diferentes actos electorales, “quien se la juega el domingo es el PP de Castilla y León”.

Tras subrayar su compromiso con el PP, fuera del cual no concibe la política, como ha recalcado, ha advertido de que “por encima de todo está Castilla y León”. “Siempre, siempre, siempre”, ha insistido antes de animar a ir “a por todas”, ganar las elecciones y “dar un futuro” a la Comunidad.

RESPALDO NACIONAL DEL PP

La candidatura de Fernández Mañueco ha estado respaldada por las intervenciones del presidente nacional del PP, Pablo Casado, y de los presidentes de las comunidades de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras que los líderes de los gobiernos andaluz y murciano, Juan Manuel Moreno Bonilla y Fernando López Miras, lo han hecho de forma telemática a través de sendos vídeos.

PSOE

Tudanca vaticina que CyL dará a Mañueco “una lección que no olvidará en muchísimo tiempo”

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha vaticinado que los castellanos y leoneses “van a dar una lección que no va a olvidar en muchísimo tiempo” al candidato ‘popular’, Alfonso Fernández Mañueco, por haber cometido la irresponsabilidad de haber convocado elecciones en plena sexta ola.

“Se nos ha ido ensanchando la sonrisa y a ellos, el enfado”, ha incidido Tudanca, que este viernes ha cerrado su campaña en la Cúpula del Milenio de Valladolid, donde ha estado respaldado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y donde el candidato ha sido recibido con una ovación en pie al grito de “¡Presidente, presidente!”, que han coreado los cerca de 1.500 asistentes.

Entre ellos, se encontraba el expresidente de la Junta, Demetrio Madrid, a quien Tudanca ha dedicado su cariño y reconocimiento para comprometer: “La tierra que soñaste, la pondremos en marcha a partir del lunes”.

“Hoy no termina nada y el domingo empiezan muchas cosas, el domingo empieza todo”, ha animado, al tiempo que ha garantizado que aprovechará esta oportunidad para demostrar que, en estos 35 años de gobiernos del PP, “lo único que ha pasado es el tiempo”.

Por todo ello, ha llamado a lograr en las urnas un “mayoría suficiente para, esta vez, gobernar” y “cambiar esta tierra, por fin”, aunque, en estos 15 días de campaña, algunos hayan querido “convertirla en una parodia”, haciéndose “fotos en descampados, en una Castilla y León que no existe, en un escenario en blanco y negro sacado de una película de los años 40”. Frente a ello, ha augurado que, esta será “una Castilla y León repleta de oportunidades que nunca se ha resignado y que hoy está en pie para reclamar su futuro”.

“Se huele en el ambiente”, ha afirmado el candidato, consciente de que “las campañas son la oportunidad de contar su proyecto, de responder a los anhelos, sueños y esperanzas” de esta tierra, razón por la que ha reiterado lo larga que se le ha hecho la campaña a los ‘populares’, que, a su juicio, “ya no saben a quien poner en la foto” al lado de Mañueco, porque “cada uno que viene, la prepara”.

En este sentido, ha afeado a Mañueco no haber sabido “imponerse a las órdenes de Casado y Génova” y con “pavor” al calendario judicial. “Frente a esa irresponsabilidad, estoy convencido de que los castellanos y leoneses, que son gente digna, luchadora y que cree en esta tierra, les van a dar una lección que no van a olvidar en muchísimo tiempo”, ha rematado.

CIUDADANOS

Igea afirma que el domingo van a dar la sorpresa y anima a votar para que no vuelva el “clientelismo”

El candidato de Ciudadanos a la Junta, Francisco Igea, ha afirmado este viernes en Palencia que el domingo van a dar la “sorpresa” y ha animado a votar para que no vuelva el “clientelismo”.

Así lo ha hecho antes de viajar hasta Valladolid para cerrar una campaña que se ha hecho “corta” por haber estado una semana fuera de ella por positivo en Covid.

“Los ciudadanos tienen que levantarse e ir a votar, lo que quieran, pero ir a votar con ilusión y alegría. Si se levantan y votan lo que salga será lo correcto, y nosotros tendremos que tomar decisiones. Pero si se quedan en casa decidirán por ellos y volveremos a lo de siempre, volverá el clientelismo y la misma manera de hacer política”, ha argumentado.

Francisco Igea ha señalado que la región se juega su futuro, pero también si cae “en el frentismo en la basura de política” que se ve en el Congreso de los Diputados o en “el acuerdo, la moderación, y la reforma” que simboliza Ciudadanos.

“Nos jugamos que decidan quienes tienen experiencia, creen en la libertad, transparencia y regeneración o los que creen en el enfrentamiento, en lo peor de la política” ha insistido.

El candidato de Cs ha subrayado que los resultados dependen de “todas las personas que se juegan su futuro” por eso ha animado a no votar “resignados y con miedo” si no con ganas, porque si no dicen la verdad no tendrán un buen resultado y “el único voto útil es de la ilusión”.

Por otra parte, se ha referido a las declaraciones del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para quien su manera de entender la política “es personal”. “La política no es una historia personal, es de servicio para cambiar la suerte de los ciudadanos, un proyecto colectivo” ha lamentado.

Asimismo, ha indicado que la gente ha podido ver dos buenos debates, “quien hace propuestas, dice verdad y quien está en el argumentario y la mentira de cartón piedra”. Por eso confía en que este domingo los ciudadanos hablen y digan “qué opinan de lo sucedido”.

“Lo que ha ocurrido es que una persona ha dejado a esta Comunidad sin presupuestos, para jugar a poder prometerlos, con toda la actividad parada y los fondos europeos sin utilizar para poder prometerlos durante la campaña y para que otro señor utilice esta Comunidad como un peldaño en una carrera hacia no sabemos dónde” ha finalizado.

VOX

Abascal apela a “raíces profundas que no se hielan” y llama a llenar las urnas de papeletas “rojigualdas”

La plaza de San Pablo de Valladolid se ha teñido de rojo y amarillo este viernes con motivo del acto de cierre de campaña del partido político Vox, que ha elegido la céntrica plaza, a la que da nombre su emblemática iglesia, para poner fin a unas intensas dos semanas, que concluirán este domingo tras las votaciones en Castilla y León.

Desde las 18.30 se ha podido vivir en los alrededores de la zona el ambiente previo con simpatizantes que han comenzado a llegar, algunos mientras entonaban cánticos como “Hay que votar a Vox” y “Viva España”, mientras la espera ha estado amenizada con canciones como ‘Ingobernable’ de C. Tangana y ‘Libre’ de Camilo Sesto.

Por la calle Angustias, a 20 minutos de empezar la intervención del candidato a la Presidencia de la Junta Castilla y León, García-Gallardo Frings, y el secretario general de Vox y diputado de la formación en el Congreso, Santiago Abascal, ha subido un grupo de simpatizantes con la bandera de la Cruz de Borgoña y al grito de “España, una, y no cincuenta y una”.

De igual forma, y de manera simultánea, unas furgonetas de la agrupación ‘HazteOir’ han pasado cerca de la plaza con pantallas luminosas en las que se ha podido leer el mensaje crítico hacia Vox y el Partido Popular: “Vox dice que es un partido diferente al PP, ¿Seguro?” y “¿Se olvidará Vox de defender la vida, la familia y la libertad?”.

En los balcones de los apartamentos cercanos a la plaza se ha podido observar a simpatizantes de la formación ‘verde’ con banderas de la Cruz de Borgoña y la bandera de España, entonando gritos de ánimo de cara a las elecciones.

A un lado del escenario lucía la fachada de la iglesia de San Pablo, iluminada además de por las luces habituales por unos círculos con colores rojo y amarillo, emulando la bandera de España.

En torno a las 19.10 horas de la tarde ha iniciado el acto de la formación con una presentación que ha corrido a cargo del portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier García Bartolomé, en la que ha animado a los asistents a “llenar las urnas de verde” el próximo domingo 13 de febrero, para poder ganar las elecciones en Castilla y León y después “hacer presidente” a Santiago Abascal.

Tras esta introducción, el cofundador de Vox, José Antonio Ortega Lara, ha reconodio que “se está aquí ahora para ayudar al García-Gallardo a la Presidencia de la Junta y mañana, para ayudar a ‘Santi’ a llegar a la Presidencia del Gobierno”, dado que Vox se ha convertido en “alfareros de un futuro mejor para los españoles”, con lo cual ha dado una introducción al candidato a la Junta García-Gallardo, que ha sido recibido con el grito “¡Presidente, Presidente!”.

Por su parte, y tras las invervenciones de José Antonio Ortega Lara y de García-Gallardo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido recibido al grito de “¡Presidente, Presidente!”, y tras unas palabras de agradecimiento a los asistentes, ha reconocido la “gran cantidad” de caras jóvenes que se han podido ver desde el escenario, algo a lo que está “muy agradecido”, dado que son el “futuro” de España.