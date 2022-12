Las seis cartas con explosivos se enviaron desde la provincia de Valladolid

Los datos de la investigación sobre las cartas con material pirotécnico dirigidos entre otros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntan a que los envíos se llevaron a cabo desde la provincia de Valladolid, según han informado a Europa Press fuentes fiscales.

La Policía envió el viernes por la tarde un informe al Juzgado de Guardia en el que indica que la autoría de los seis paquetes bomba parece corresponder al mismo origen y que la procedencia sería la provincia de Valladolid.

Por el momento, no hay ninguna persona identificada como posible responsable y no hay ninguna diligencia solicitada por la Policía al Juzgado. Así, la investigación policial no se centra aún en una hipótesis concreta, han subrayado las fuentes fiscales.

El primero de los sobres fue localizado el pasado 24 de noviembre dirigido al presidente del Gobierno, siendo deflagrado por el servicio de seguridad de Moncloa.

Una semana después, el 30 de noviembre, llegó otra carta con material pirotécnico dentro de una caja que deflagró hiriendo leve en una mano a un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid. El sobre iba dirigido al embajador, Sergei Pohoreltsev. Fue en ese momento cuando se judicializó el caso, a cargo de la Audiencia Nacional, centralizando todas las pesquisas policiales sobre este asunto.

La noche del miércoles 30 de noviembre se confirmó la recepción de otra carta remitida al director de la empresa Instalaza en Zaragoza, una compañía especializada en material de defensa y una de las que fabrica material --como el lanzacohetes C90-- que luego es enviado a Ucrania, país que está en guerra desde la invasión de Rusia.

El jueves 1 de diciembre por la mañana se informó que de madrugada la base aérea de Torrejón en Madrid detectó otro sobre dirigido al director del Centro de Satélites de la Unión Europea. El secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, destacó que este paquete era el único que no se había detonado, por lo que podría ser clave en la investigación.

El quinto sobre explosivo fue enviado al Ministerio de Defensa a la atención de la ministra, Margarita Robles, y la Embajada de Estados Unidos en Madrid confirmó el jueves la recepción del sexto paquete con explosivos.