La tercera ola deja un 20 por ciento menos de fallecidos que la segunda en hospitales y residencias de Castilla y León

Resulta difícil establecer el inicio y el final de las denominadas ‘olas’ de la pandemia del COVID-19, pero la observación de un periodo de 50 días con cifras similares de inicio y final en incidencia y ocupación de hospitales --del 13 de octubre al 1 de diciembre en la segunda ola y del 1 de enero al 19 de febrero en la tercera-- muestra que la cifra de personas fallecidas en hospitales y residencias ha sido inferior en un 21 por ciento en este último período.

No obstante, cabe precisar que la evolución de la pandemia ha sido diferente en estas etapas, pues en el caso de la denominada como ‘segunda ola’, los contagios comenzaron a repuntar ya en la segunda quincena de agosto, a un ritmo de crecimiento no muy elevado pero ya en la última semana de septiembre hubo jornadas con más de 1.000 positivos notificados, cuando el pico de la incidencia acumulada no llegó hasta el 10 de noviembre. En el caso de la tercera ola el incremento de ésta ha sido mucho más explosivo, casi multiplicándose por diez entre el 1 y el 27 de enero de 2021.

Desde ese primer día del actual año hasta la jornada de este viernes, 19 de febrero, han transcurrido 50 días en los que la Junta de Castilla y León ha notificado 70.693 positivos en pruebas de PCR y antígenos, 1.071 personas fallecidas en hospitales y otras 89 en las residencias de mayores y personas con discapacidad. Los usuarios de estos centros que han perdido la vida a causa del COVID-19 han sido 314.

En un periodo de la misma duración en la denominada segunda ola --del 13 de octubre al 1 de diciembre-- las cifras en dichos registros fueron de 62.959 positivos en PCR y antígenos; 1.274 decesos en hospitales y 199 en residencias. Mientras que los usuarios de estos centros fallecidos fueron 656, más de la mitad que el total.