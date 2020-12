Los bares y restaurantes de Castilla y León deberán cerrar a las 22:00 horas los días de Nochebuena y Nochevieja en Castilla y León y solo podrán admitir clientes hasta las 21:00 horas. Esta es una de las decisiones que se ha ratificado este jueves en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León para prevenir los contagios de coronavirus en Navidad.

La esperada decisión final sobre el confinamiento perimetral de la Región y el número de personas que pueden participar en las celebraciones familiares se dará a conocer en las próximas horas por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Estas son otras de las medidas restrictivas que se han aprobado este jueves, muchas de las cuales se mantienen con respecto al primer acuerdo:

-Los ayuntamientos adoptarán medidas de control de aforo en espacios públicos donde se prevea una aglomeración de personas. “No se pueden organizar actos para festejar las doce campanadas en espacios públicos”, ha insistido Igea. Asimismo se recomienda no celebrar actos como cabalgatas de Reyes que inviten a la aglomeración de personas. En el caso de que se celebren deberán ser en lugares acotados donde los mayores de dos años tienen que usar mascarilla y que esté garantizada en todo momento la distancia interpersonal.

-Se suspenden las nuevas autorizaciones para espectáculos que discurran por una o varias localidades.

-Se suspenden las actividades y eventos deportivos como la carrera San Silvestre.

-Se flexibiliza el acceso a residencias de ancianos para la visita de familiares.

-Se recomienda no fumar en la calle si no se pueden garantizar los 2 metros de distancia, realizar las compras evitando aglomeraciones o no realizar cantos en los actos religiosos

En las próximas horas se conocerá si se mantiene la decisión del cierre perimetral de la comunidad hasta el próximo 10 de enero y si tendrá efecto para “familiares y allegados” en los tres periodos que se habían anunciado: del 23 al 26 de diciembre, del 30 de diciembre al 2 de enero y del 5 al 6 de enero.

Castilla y León afronta estos días un ligero repunte en la incidencia en los últimos 7 días y también entrará en juego el análisis del levantamiento de algunas medidas restrictivas sobre la hostelería, el comercio y los establecimientos deportivos bajo techo.

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha alertado de que existe “un claro cambio de tendencia a nivel nacional” y ha lamentado la “falta de liderazgo del Gobierno” a la hora de llevar a cabo una unidad de acción de cara a la fiestas navideñas.