La Junta duplicará la realización de los test de antígenos semanales

No obstante, Fernández Mañueco ha asegurado que Castilla y León ha actuado siempre con lealtad y responsabilidad, aunque le hubiera gustado tener al Gobierno de España más cerca de las comunidades autónomas, en su competencia de coordinación en una pandemia que afecta a toda España y a todo el planeta.

Así, ha afirmado que es poco comprensible atribuir a las Autonomías la responsabilidad casi exclusiva de afrontar la segunda ola de la pandemia, y que el Gobierno sólo actúe “a demanda” de las Comunidades, justificándose con la llamada “cogobernanza”. Por ello, ha pedido al Gobierno de España que asuma la función de liderazgo que la Constitución le encomienda, sobre todo ante una crisis de salud pública mundial. “El Gobierno de la Nación no puede estar ausente ni ponerse de perfil para socializar culpas o mancomunar responsabilidades. Como tampoco puede caer en el otro extremo, de querer acaparar todo el protagonismo”, algo que sucedió en los primeros meses de la pandemia.

En la apuesta por reforzar el sistema público de salud, segundo de los grandes ejes, Fernández Mañueco, ha subrayado el esfuerzo de los profesionales sanitarios así como los principales datos de la apuesta de la Junta por mejorar sus condiciones de trabajo y de atención a los pacientes. Una prioridad que se ha puesto de manifiesto en el recién presentado proyecto de ley de presupuestos autonómicos, donde la dotación para sanidad alcanza ya el 7,5% del PIB.

Entre los datos que ponen de manifiesto el refuerzo del sistema sanitario, ha destacado el aumento a más de 500 del número de camas de críticos con las UCIs extendidas, lo que ha permitido atender el incremento sin colapsar el sistema; la existencia de más de 500 respiradores y de una reserva estratégica de material de protección para varios meses, así como la realización de más de 65.000 test a la semana, entre PCR y antígenos.

Además, Castilla y León dispone de 1.243 rastreadores, más del doble de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y se han efectuado más de 11.100 contrataciones en el sistema sanitario desde marzo, lo que supone un incremento del 9% de la plantilla.

También ha explicado que la aprobación de un decreto de prestaciones de personal es un marco jurídico que no tiene efectos sin acuerdo con los representantes sindicales, y que la Junta de Castilla y León no hará nada que no esté negociado en la mesa sectorial de sanidad.

Respecto al fortalecimiento de los servicios sociales y el sistema educativo, el presidente ha destacado la adaptación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que en los primeros nueve meses del año ha tenido más de 26.000 beneficiarios, o la aprobación de un proyecto de ley para garantizar la plena compatibilidad entre esa renta y el ingreso mínimo vital.

También ha subrayado que las aulas confinadas hasta la fecha suponen en torno al 1% del total y ningún colegio ha cerrado, lo que pone de manifiesto que los protocolos de prevención están siendo eficaces.