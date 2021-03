La hostelería no se fía: exigen que el fin de las restricciones en Castilla y León se confirme en el Bocyl de forma urgente

La Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León valora el levantamiento por parte de la Junta de las restricciones excepcionales, que permitirán a partir de próximo lunes la apertura del interior de los establecimientos hosteleros, así como de centros comerciales, gimnasios y casas de apuestas en toda la comunidad, si bien exigen que se publique de forma “urgente” en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para su confirmación.

Unas medidas “más necesarias que nunca” y que la confederación lleva reclamando para la supervivencia de las empresas del sector, señalan a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La información recoge que por la mañana la información era “confusa”. “El propio vicepresidente Igea en conversaciones con la Confederación comunicaba a esta organización que el levantamiento de las restricciones sería efectivo en todas las provincias salvo en Soria. En esta provincia debido a su situación de incidencia acumulada de contagios y datos UCI la apertura del interior de la restauración se retrasaría todavía alguna semana más. Una información que caía como un jarro de agua fría a los hosteleros sorianos”, explican.

El levantamiento de las restricciones anunciado por Suárez Quiñones al final de la mañana zanjaba el asunto, agrega la confederación que ve los “constantes” cambios de criterio y la información “contradictoria” generada, incluso “desde el propio gobierno regional”, como el fruto de las “desavenencias internas” de aquellos miembros del Gobierno que apuestan “exclusivamente” por la salud y los que proponen combinar salud y economía, “algo realmente necesario en estos momentos para el sector hostelero tras once meses de pandemia, cierres y restricciones”.

“La noticia de se ha acogido con optimismo y como una bocanada de aire para los negocios de hostelería de la comunidad que acumulan seis meses de cierres desde marzo 2020. Desde la Confederación se exige la publicación urgente en el Bocyl que confirme el fin de las restricciones especiales y el plan de desescalada, de forma que permita a las empresas planificar con tiempo suficiente la reapertura de cara a organizar sus plantillas y los pedidos con proveedores”, añade el comunicado.

No obstante, la Confederación recuerda que a pesar de que levantamiento de restricciones que permitirán a partir del lunes la apertura del interior de bares y restaurantes, todavía se mantienen medidas como el confinamiento perimetral de la Comunidad y el toque de queda a las 22.00 horas, que están causando daños “irreparables” a las empresas del sector turístico, así como la situación de los negocios de ocio nocturno que, recuerdan, llevan nueve meses cerrados.

La patronal hostelera sigue reclamando medidas compensatorias para salvar al sector turístico, así como las ayudas de la Junta de Castilla y León, que tras once meses de pandemia todavía no han llegado a las empresas.

“Desde la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León se confía en que la apertura del interior de la restauración sea definitiva y que la Junta no imponga nuevos cierres, que abocarían a las empresas hosteleras a un situación crítica. El sector no puede asumir más cierres y no los va a aceptar”, añade.

La Confederación estima que la imposición de restricciones continuadas y la falta de medidas compensatorias y de apoyo podrían llevar al cierre al 30 por ciento de los negocios hosteleros de la Comunidad, concluye el comunicado.