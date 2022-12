La exigencia que pone Castilla y León para participar en el grupo de trabajo de la EBAU

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que Castilla y León no participará en el grupo de trabajo convocado por el Ministerio de Educación para avanzar en la nueva EBAU si no se contempla la posibilidad de una prueba única para el conjunto del país.

La Junta ya avanzó esta decisión en la reunión del pasado viernes, cuando la consejera de Educación, Rocío Lucas, avanzó que la Comunidad no volverá a estar presente en estos encuentros “al no tenerse en consideración ninguno de sus planteamientos en relación con una prueba única”.

De este modo, Fernández Carriedo ha insistido en que la ausencia de la Comunidad en este grupo de trabajo es una medida para “luchar” por la EBAU única y para manifestarse en contra del mecanismo que el Gobierno “mal llamado” de participación.

“No se escucha a las comunidades autónomas, no seremos partícipes de un proceso que lleva a la no EBAU única, nuestra posición es clara y evidente”, ha manifestado, tras lo que ha señalado que sería un “error” dar cobertura a un procedimiento cuyo objetivo es partir de la “equivocación” de que no puede haber una prueba única.