La consejera de Sanidad defenderá ante Sanidad su plan de desescalada sobre el que Illa "dio su aprobación"

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha informado de que a las 21.15 horas de este jueves mantendrá una reunión con los responsables del Ministerio de Sanidad para defender el Plan de Desescalada de Castilla y León basado en zonas básicas de salud y que prevé que 26 de ellas puedan pasar a Fase 1 el próximo lunes, una propuesta sobre la que el ministro Salvador Illa ya "dio su aprobación", como ha desvelado la consejera y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

Casado ha señalado que Castilla y León es la autonomía que ha pedido un menor porcentaje de territorio para pasar a Fase 1 pero ha defendido que para dar este paso ha primado el criterio de "prudencia" y de desescalar "paulatinamente" para tener un mayor control de los casos. "No estamos peor que otras comunidades en casos declarados, pero creemos que el rigor técnico y sanitario debe regir el proceso", ha aseverado.

La consejera de Sanidad ha considerado que la variabilidad en la solicitud de las autonomías en avanzar en las fases obedece a la ausencia de la fijación de umbrales epidemiológicos por parte del Ministerio.

Así, la consejera y el vicepresidente de la Junta ha asegurado que la Comunidad espera una respuesta a su propuesta en la tarde del viernes o el sábado, aunque han señalado que no trabajan en otro escenario que no sea el de avanzar por zonas básicas de salud, y han recordado que en la última Conferencia Interterritorial el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio su aprobación a la petición de Castilla y León de no ir más allá del planteamiento inicial de 26 zonas básicas de salud.

Además, Igea y Casado ha detallado que en la Comunidad primará el criterio de al menos siete días sin casos en las zonas básicas de salud para avanzar, un criterio que será flexible en el caso de las ciudades donde, si la desescalada va bien, se tendrá en cuenta la "incidencia acumulada".

La Junta también plantea la posibilidad de que el Ministerio pueda autorizar semanalmente la incorporación de áreas para la desescalada con el fin de ser "más ágiles" en los avances.

El vicepresidente de la Junta ha asegurado que la Comunidad cuenta con material de protección individual suficiente para afrontar la desescalada y ha avanzado que se trabaja en una app de trazabilidad propia si el Ministerio "no se decide a ayudar".

"Si las fases de desescalada van bien y no hay rebrotes, nuestras propuestas cada vez serán más ambiciosos de manera progresiva, no tendrá que ser casos 0 si progresamos con seguridad", ha defendido Igea, quien ha insistido en que la propuesta iniciar no trata igual a las zonas urbanas y a las rurales y que se basa en una "estrategia prudente".

En cuanto a la movilidad entre provincias y autonomías Igea ha señalado que el pase a Fase 1 no debería afectar, ya que sigue siendo de "movilidad restingida".