La Junta actualiza las tarifas máximas del taxi interurbano en Castilla y León a partir de enero de 2026 La nueva resolución incrementa los precios por kilómetro, los mínimos de percepción y las tarifas de espera para adecuarlos al aumento de costes, con entrada en vigor el día 1

La Gaceta Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:26

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha aprobado una revisión de las tarifas máximas del taxi interurbano en Castilla y León, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), afecta a los servicios discrecionales de transporte de viajeros en vehículos de turismo con autorización VT, es decir, taxis de hasta nueve plazas, siempre que el viaje se inicie dentro de la comunidad.

La actualización responde al incremento de los costes reales experimentado desde la última revisión tarifaria, aprobada en noviembre de 2024, y tiene como objetivo garantizar la viabilidad económica del sector, asegurar una amortización adecuada y permitir un margen razonable de beneficio empresarial.

Entre los cambios aprobados destaca el aumento del precio por kilómetro recorrido, que pasa a ser de 0,70 euros en horario diurno y 0,80 euros en horario nocturno, sábados, domingos y festivos. También suben las tarifas por hora de espera, que se fijan en 16,50 euros (diurna) y 19,60 euros (nocturna y fines de semana). Además, se establecen nuevos importes mínimos de percepción: 4,05 euros en horario normal y 5,05 euros en horario especial.

El tiempo de espera se facturará en fracciones indivisibles de quince minutos, con un coste de 4,12 euros por fracción, si bien el usuario dispondrá de quince minutos gratuitos durante la primera hora del servicio, tal como establece la normativa vigente.

La resolución recuerda que estas tarifas tienen carácter de máximas, por lo que pueden ser reducidas mediante acuerdo entre el taxista y el usuario, salvo en lo relativo al importe mínimo obligatorio. Asimismo, cada vehículo deberá contar con el documento oficial de información tarifaria proporcionado por el Servicio Territorial de Fomento correspondiente.

La revisión ha sido firmada por la directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes Aparicio, y no pone fin a la vía administrativa. Los interesados pueden presentar recurso de alzada ante el consejero de Movilidad y Transformación Digital en el plazo de un mes desde su notificación.

Con esta actualización, la Junta adapta los precios del taxi interurbano a los nuevos costes del sector y establece el marco tarifario que regirá en 2026 para garantizar una prestación adecuada del servicio en toda la comunidad.