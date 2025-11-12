Jorge Rey avisa de lo que está por llegar con la borrasca 'Claudia': «Irá a más» Este fenómeno ya ha comenzado a dejar sus efectos en Galicia, el extremo occidental del sistema Central y la cordillera Cantábrica, así como en las islas occidentales de Canarias

La Gaceta Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:22 Comenta Compartir

El joven meteorólogo Jorge Rey ha lanzado una alerta ante la llegada de la borrasca 'Claudia', que se mantendrá sobre España durante toda la semana y provocará fuertes lluvias, viento intenso y un descenso progresivo de las temperaturas, especialmente en el oeste peninsular. Salamanca y gran parte de Castilla y León se preparan, de esta forma, para vivir días complicados, con tormentas persistentes y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

'Claudia' ya ha comenzado a dejar sus efectos en Galicia, el extremo occidental del sistema Central y la cordillera Cantábrica, así como en las islas occidentales de Canarias. Durante este jueves, las precipitaciones avanzarán hacia Salamanca, Extremadura y Andalucía, provocando tormentas que podrían ser intensas en ciudades como Madrid, Sevilla, Huelva y Cádiz. Aunque no se esperan lluvias torrenciales, Rey ha advertido que la combinación de viento y chubascos puede complicar la movilidad y la vida cotidiana en muchas zonas.

En cuanto a las temperaturas, Rey ha explicado que, aunque todavía se mantienen agradables en muchas regiones, se espera un descenso progresivo a medida que se impongan vientos del norte, que traerán aire más frío y húmedo. En Salamanca, se prevén mínimas de 9 grados y máximas de 16 hasta el domingo, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 95% y el 100%. En Castilla y León, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero tenderá a cubrirse en el tercio occidental, donde se esperan las precipitaciones más intensas.

El viento también será protagonista de esta borrasca. Jorge Rey subraya que soplará del sur con intensidad floja a moderada, con intervalos de fuerte y rachas muy intensas en zonas de montaña y en algunas áreas de la meseta. Las isobaras muy juntas, según explica, indican que los vientos se mantendrán sostenidos durante varios días, aumentando la sensación de inestabilidad en el oeste peninsular.

Además, el meteorólogo burgalés ha advertido sobre un fenómeno adicional que afectará a la comunidad: la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África, sobre la que la Junta de Castilla y León ha confirmado que impactará especialmente en el este de la región. Este fenómeno, natural, podría provocar un aumento de partículas PM10 en el aire, con valores que podrían superar los 50 μg/m³, deteriorando la calidad del aire y generando condiciones muy desfavorables para personas con problemas respiratorios.