El inconfundible pueblo de Castilla y León que se unirá a la lista de los más bonitos de España Se decidió en el marco de la XIII Asamblea Nacional de esta asociación

La Gaceta Martes, 9 de diciembre 2025, 13:54

La Asociación de Los Pueblos más Bonitos de España ha celebrado su XIII Asamblea Nacional en la localidad cántabra de Santillana del Mar, una cita que cada año reúne a los municipios que forman parte de esta red de excelencia patrimonial. En esta edición, uno de los anuncios más esperados ha llegado de la mano de la comisión de calidad, que ha confirmado los cuatro nuevos pueblos que pasarán a integrarse en la asociación a partir de 2026.

Durante la asamblea se hizo balance de las iniciativas desarrolladas a lo largo del año y se abordaron cuestiones clave para el futuro de los municipios asociados, como la financiación, la vivienda, la promoción cultural y los desafíos del mundo rural. El presidente de la Asociación, Francisco Mestre, destacó el alto nivel de exigencia del proceso de selección. «De todas las candidaturas presentadas este año, solo cuatro municipios han superado la autoría. La calidad siempre estará por encima de la cantidad», subrayó.

Tras un riguroso proceso de evaluación, la asociación ha aprobado la incorporación de Alpuente (Valencia), Oseira (Ourense), Santa Gadea del Cid (Burgos) y Vilanova dos Infantes (Ourense), localidades que han logrado superar los criterios de conservación, autenticidad y gestión patrimonial. Junto a ello, la comisión anunció también la incoación de un expediente de expulsión a uno de los pueblos actualmente miembros, conforme a los protocolos internos de calidad.

Entre los pueblos seleccionados destaca el burgalés Santa Gadea del Cid, que se convertirá en el nuevo representante de Castilla y León. Situado en el norte de Burgos, el municipio ha sido reconocido por el magnífico estado de conversación de su trazado medieval y por la fuerza histórica de su patrimonio.

Su iglesia-fortaleza de Santa María, del siglo XIV, se alza como elemento dominante de la villa, recordando su papel estratégico. A su alrededor, la autenticidad de su casco urbano armonioso ha permitido mantener intacta su esencia a lo largo de los siglos.