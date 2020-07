Igea tacha de “vergüenza” que el Gobierno no identifique a las Comunidades que no informaron de fallecidos en residencias

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz, Francisco Igea, ha tachado de “vergüenza e intolerable” que el Gobierno central no haya publicado el nombre de las comunidades autónomas que no han comunicado nunca los datos sobre los fallecidos en las residencias durante la pandemia o no han cumplido la periodicidad exigida por el Ministerio.

Así lo ha puesto de manifiesto Igea al término de la reunión del Consejo de Gobierno y en referencia a un informe del Ministerio de Sanidad, hecho público por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en el que se recoge que una Comunidad Autónoma no notificó nunca los datos de fallecidos en residencias, y que algunas no lo hicieron con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo.

Por ello, los gerentes de Servicios Sociales concluyen que existe una “inconsistencia” en los datos de fallecidos en las residencias de mayores de las 17 comunidades autónomas ya que el informe “tiene escasa fiabilidad” a tenor de que las comunidades incumplieron el envío de información periódica reclamada por el Ministerio.

Ante esta situación, Francisco Igea ha asegurado que la única Comunidad que “ha cumplido escrupulosamente” con el requerimiento de información periódica sobre los fallecidos en las residencias-- un total de 23 informes-- ha sido Castilla y León por lo que exige al Gobierno central que publique los nombres de las autonomías “que enviaron tres informes, o doce o ninguno” porque es “una información pública”.

“No tiene sentido que las mismas personas que nos reclaman unos informes no publiquen” cuál ha sido el comportamiento de todas las comunidades, por lo que ha anunciado que la Consejería de Familia va a reclamar al Gobierno central que se hagan públicos dichos datos.

Asimismo, considera que es “intolerable” que en el parlamento regional el portavoz de una formación “exija” información y datos sobre la situación en Castilla y León pero esa misma formación, que forma parte del Gobierno central, no publique los datos sobre la documentación enviada por cada comunidad autónoma.

“Es poco respetuoso con la ciudadanía” ha insistido Francisco Igea, quien ha pedido que se identifique a las comunidades que no han cumplido y que el Gobierno central lo haga público.