Igea: “Si el Gobierno dice que no hace falta el estado de alarma para cerrar, no sé por qué lo tenemos ahora”

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha respondido este jueves a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que ha tranquilizado a las autonomías asegurando que podrán cerrar sus territorios más allá del final del estado de alarma el 9 de mayo. Igea ha criticado las contradicciones del Ejecutivo y no comprende que ahora esté declarado el estado de alarma, “si no hace falta para cerrar regiones”. “A ser posible que el Gobierno cumpla su palabra y nos dote de la herramienta prometida por el presidente y la vicepresidenta para poder tomar medidas. En estos momentos no sabemos si estos anuncios se deben a la situación electoral. Por eso pediría que por una vez pongan por delante los intereses de la ciudadanía a los electorales”, ha asegurado Igea.

El vicepresidente del Gobierno autonómico ha mostrado su preocupación de cara a lo que ocurrirá a partir del 9 de mayo puesto que “es complicado tomar medidas que luego tienen que ser ratificadas por la Justicia”. Al mismo tiempo Igea ha reconocido que el objetivo es “ir aplacando las menores restricciones posibles sin descuidar el control de la pandemia”. “Nuestra intención es hacer el menor daño posible. Tengo que agradecer a los profesionales de la hostelería y a sus representantes el elevadísimo grado de compromiso con la ciudadanía que han demostrado. A medida que tenemos más población inmunizada podremos ir eliminando restricciones y concentrándolas donde son más efectivas”, ha asegurado.

Igea ha recordado que los municipios que tienen en estos momentos cerrado el interior de bares, restaurantes, casas de apuestas y salas de juego, podrán levantar estas medidas cuando la incidencia “esté por debajo de 150 durante al menos siete días y la tendencia de contagios sea descendente”.