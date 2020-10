Igea: “Nuestras decisiones pueden causar la muerte de los demás. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, acabaremos como en marzo”

Sin pelos en la lengua y dejando un buen puñado de titulares. Así ha hablado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, tras la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves. Además de anunciar que ha pedido al Ejecutivo central que se aplique un toque de queda para tratar de controlar la situación, Igea ha sido tajante en cuanto a los comportamientos irresponsables tanto de ciudadanos como de administraciones. “En este momento saltarnos las normas de aislamiento, movernos estando pendiente del resultado de una PCR conlleva una responsabilidad muy importante. No pueden suceder cosas como las que están sucediendo. Nuestras decisiones pueden causar la muerte de los demás. Esa es nuestra responsabilidad. De los gobiernos autonómicos y central y de los ciudadanos”, asegura.

Igea ha insistido en que “se están pagando multas” por parte de los ciudadanos que se han saltado el confinamiento y en algunos casos “se van a enfrentar a responsabilidades penales”. El vicepresidente de la Junta ha remarcado la importancia de la responsabilidad y de tomar las decisiones adecuadas: “Si no hacemos lo que tenemos que hacer, la situación acabará como en marzo. Cuando la gente se esté muriendo en los pasillos no nos quedará otra que volver al confinamiento general. Así que hagamos ahora lo que tenemos que hacer”, ha insistido.

Igea ha remarcado que no contempla el escenario de que este jueves no se tomen medidas en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. “No contemplo que mi Gobierno siga en esta actitud poniendo en peligro la vida de miles de personas. Si no se toman decisiones hoy, nuestra consideración sobre la acción del Gobierno cambiaría radicalmente”, asegura.