Igea: “No vamos a desescalar en muchas semanas”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este viernes que los hospitales de la región se encuentran en “un grado de saturación máximo” por la elevada incidencia epidemiológica, que está llevando a una situación “comprometida” a las unidades de críticos, donde ingresan entre 15 y 25 personas al día frente a las 10 altas diarias.

En este sentido, Igea aseveró que el terremoto “se produjo hace dos semanas y la ola está llegando ahora” por lo que la situación de los hospitales está “desgraciadamente” donde ya advirtieron que estaría, “en un grado máximo de saturación”, a lo que ha añadido que no se podrá abordar un proceso de desescalada “en muchas semanas”.

Por otra parte, el portavoz de la Junta indicó que “el estado de alarma no es suficiente. Nos lo dice incluso la OMS”. “Nuestro sistema sanitario está al límite, no podemos pedirles más a nuestros profesionales. Ha entrado una nueva ministra. Por lo tanto, es el momento de cambiar las cosas. No podemos aguantar un día más. No se puede apelar a la cogobernanza y después recurrir las medidas que hemos tomado las comunidades en función de nuestra autoridad. O gobiernan o dejan gobernar“, dijo.

“No decimos que no podamos tomar más medidas -señaló airado- pero queremos tomar medidas que sean eficaces y esas no están en el actual estado de alarma”.

Igea reconoció que Castilla y León tiene una incidencia elevada porque somos una de las comunidades autónomas que más pruebas está realizando, lo cual es bueno dado que es la manera de cortar la cadena de contagios. “No obstante, la incidencia a 7 días parece que comienza a bajar por primera vez”, señaló.

“Hemos tenido un tsunami y ahora viene la ola”, intentó explicar la situación de forma gráfica.

Por otra parte, el portavoz de la Junta aseveró que “es inaceptable lo que está ocurriendo con las vacunas a nivel europeo y a nivel mundial” y reclamó que se busque ya una solución.

En otro orden de cosas, Igea reclamó a la Subdelegación del Gobierno que ponga más celo en controlar el cierre perimetral, a raíz de que se han visto personas de otras comunidades e incluso de Portugal en estaciones de esquí de León.