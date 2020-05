Igea: “No será buena idea compartir el ‘cachi’ este verano”

Con la prudencia que le ha caracterizado desde el inicio de la pandemia, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha tirado de ironía para dibujar cómo pueden ser las fiestas de los pueblos este verano cuando se superen todas las fases de la desescalada. “No podemos dar fechas, pero nada va a ser normal este verano ni de aquí en adelante hasta que no haya vacuna. No sabemos si habrá verbenas y cómo serán, pero a día de hoy no podemos decir nada. Lo que está claro es que no será buena idea compartir el ‘cachi’ este verano”, ha asegurado Igea.

En este mismo sentido, el vicepresidente de la Junta también se ha referido a la posibilidad de que tengan lugar campamentos de verano para los más pequeños y también a la apertura de las piscinas públicas. “No hay nada como otros años, es evidente. Lo importante es que los campamentos se puedan llevar a cabo con todas las garantías. En cuanto a las piscinas hay que intensificar limpieza, desinfección, aforo... Mantendremos campañas informativas sobre qué se puede hacer y qué no, así que les recomiendo que estén atentos a sus medios de comunicación habituales””, asegura.