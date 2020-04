Igea: “No se debería levantar el confinamiento si no acumulamos más de una semana sin casos nuevos”

Francisco Igea es tajante: “No podemos levantar el confinamiento hasta que no haya más de una semana sin casos nuevos”. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha respondido de esta manera al anuncio de la portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero, de comenzar el desconfinamiento a partir del 26 de abril y reanudar la actividad empresarial no imprescindible pasada la Semana Santa.

“Nuestra recomendación al Gobierno es la de mantener la situación actual. No es admisible reabrir la actividad sin asegurar la existencia de las medidas de seguridad necesarias, medidas de higiene, separación de más de dos metros, qué hacer si hay algún sospechoso, etc. Todas estas condiciones no se dan”, afirma Igea.

El vicepresidente de la Junta recuerda que estamos en momento de crecimiento, “ni tan siquiera estamos en la parte más alta de la meseta”. “No es el momento de hablar del levantar el confinamiento y de que un ministro diga una cosa y otro otra. No es el momento de dar informaciones contradictorias y sí de dar certezas”, insiste.