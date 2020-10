El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha denunciado este jueves la “irresponsabilidad e insensatez” del Gobierno por no tomar medidas ante la grave deriva de la pandemia del coronavirus. Igea ha ido más allá. “Me gustaría tener a Merkel o Macron. Tengo lo que tengo y con esto tenemos que trabajar. Estamos trabajando duro y tragándonos muchas cosas para que los ciudadanos no caigan en el absoluto desconcierto. Pero me gustaría tener un gobierno responsable pero no lo tengo”, ha asegurado.

El vicepresidente de la Junta ha afirmado que no se van a poner en riesgo la vida de los ciudadanos “para ganar unas elecciones”. “Si el Gobierno no toma las decisiones, las tomaremos nosotros. El martes aplicaremos un nuevo paquete de medidas y esperaremos siete días si la pandemia nos lo permite para ver si tiene efecto. Pero no podemos permitir que los hospitales se colapsen”, afirma Igea.

Por su parte la consejera de Sanidad, Verónica Casado, pide a los ciudadanos que se queden en casa lo máximo posible y eviten cualquier contacto directo innecesario. Casado pide que el Gobierno dote a las comunidades autónomas de una herramienta jurídica para aplicar el denominado “confinamiento programado y recortado” durante una o dos semanas. La consejera ha asegurado que esta medida no es un confinamiento tan estricto como el de marzo y es más similar al que se está aplicando en Francia que permite hacer algunas actividades esenciales para el mantenimiento del país.