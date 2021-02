El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha informado este lunes a los representantes de las Juntas de Semana Santa de Castilla y León que la “extrema situación epidemiológica” que vive la Comunidad Autónoma como consecuencia del coronavirus impedirá que este año se celebren actos procesionales y otras actividades vinculadas con la Semana Santa que supongan la reunión multitudinaria de personas.

Igea ha realizado este anuncio durante la reunión que ha mantenido este lunes por videoconferencia con representantes de las Juntas de Semana Santa de Castilla y León que tienen distinción internacional y nacional.

Según informa el Gobierno autonómico a través de un comunicado recogido, el vicepresidente de la Junta ha expuesto los datos del “contexto grave y extremo” derivado de la COVID-19 que afecta a la Comunidad así como su evolución.

“Estas circunstancias impedirán que este año se celebren actos procesionales y otras actividades vinculadas con la Semana Santa que supongan la reunión multitudinaria de personas”, han confirmado desde la Junta de Castilla y León.

“El vicepresidente Igea ha agradecido la colaboración, el clima de entendimiento y de diálogo de los representantes de la Semana Santa y ha quedado a su disposición para establecer futuras comunicaciones”, añaden desde la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

La opinión de Fernando Castaño

Por su parte, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, ha afirmado este lunes en la presentación del programa ‘Te Gusta Salamanca’, para incentivar el consumo de productos de la tierra, así como restaurantes locales, que hoy por hoy no descarta la celebración de la Semana Santa. “Creo que es prematuro pensar que no va a haber Semana Santa. Entiendo que seamos prudentes, pero no hay que olvidar la trascendencia espiritual, que se celebra en la primera semana de abril, y entiendo que las fechas están cercanas, pero no tiraría la toalla”.

En este sentido, el concejal de Turismo añade que la incidencia del Covid está bajando, “cada vez hay más gente inmunizada y con vacuna. No tiraría la toalla. La semana Santa Santa se prepara durante todo el año y si al final puede ser presencial, ellos estarán listos”.

Fernando Castaño insistió en que hay que ser optimistas de cara al futuro y dejar a un lado las noticias dramáticas, porque las empresas relacionadas con el ocio y con el turismo ya lo están pasando suficientemente mal como para añadir más negatividad. “Nos adelantamos mucho en lo peor. Es malo adelantarse en lo bueno y en lo peor, porque estamos ante situaciones cambiantes. Por eso no descartaría totalmente que pudieran salir los pasos”.

En este sentido, ha reconocido que el equipo de la Sociedad de Turismo del Ayuntamiento “trabaja todas las semanas proponiendo temas como si se fuera a abrir mañana. Ésa es la actitud”, ha sentenciado.