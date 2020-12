Igea castiga a la hostelería de Castilla y León con horarios más limitados que comunidades en la misma situación

Los hosteleros lo han repetido hasta la saciedad: “Queremos el modelo de Madrid”. Desplegaron pancartas y volvieron a golpearse contra una pared cuando el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, derribaba todas las esperanzas al ser tajante e inamovible con el cierre de los bares y restaurantes a las diez de la noche, a pesar de la evolución positiva de la pandemia. El ‘modelo madrileño’ se va imponiendo entre comunidades que tienen superior o similar incidencia a la de la Comunidad.

Uno de los ejemplos de la mejora de las restricciones es Asturias. Tras ser una de las comunidades más golpeadas por la segunda ola, ha anunciado la reapertura de los bares para el próximo lunes retrasando una hora tanto el toque de queda como el cierre de los bares: podrán hacerlo hasta las 11 de la noche tras estar más de un mes con la trapa echada con una incidencia acumulada de 235 casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, según el último boletín del Ministerio de Sanidad que refleja en Castilla y León 208 casos.

Con una cifra ligeramente superior se encuentra Castilla La Mancha (224) y unas medidas mucho más relajadas para la hostelería que permite el cierre de los negocios a las doce de la noche, tras más de un mes con el interior de los bares cerrado. Incluso, según confirma la Asociación de Empresarios de Hostelería de Toledo, se permite que los negocios puedan concluir todas las labores de preparación de los locales hasta la una de la madrugada. Baleares y La Rioja también presentan peores números que Castilla y León con 238 y 246 contagios por cada 100.000 habitantes y permite el cierre a las 11 y 12 de la noche respectivamente.

Si se tiene en cuenta a las comunidades que tienen una incidencia similar a Castilla y León como Madrid (207) y Valencia (200), el cierre también se ha retrasado a las doce de la noche para dar una oportunidad a los hosteleros a que recuperen con las cenas parte de sus importantes pérdidas. Otras regiones han optado por realizar toques de queda selectivos adaptándolos a la situación epidemiológica de cada municipio.

Es el caso de Galicia que ha fijado para los municipios que se encuentran en una peor situación el cierre de bares a las cinco de la tarde, mientras que para los que se encuentran en mejor situación el cierre se demora a las once de la noche. Salamanca cumpliría las reglas de Feijó —municipios de más de 10.000 habitantes con una incidencia entre 100 y 150 casos— y podría abrir sus bares a las once de la noche si no se optará como en Castilla y León por un ‘café para todos’ que tiene sus excepciones, como se ha demostrado esta semana con la apertura del confinamiento entre provincias o la confirmación del adelanto de fase para León cuando aún no había cumplido el criterio exigido de los 400 casos por cada 100.000 habitantes.