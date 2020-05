Igea avala el ‘método Singapur’ para que funcione el desconfinamiento

Castilla y León mira hacia Singapur. Al principio fue Corea, pero gusta más Singapur.

La clave para que el desconfinamiento funcione es conseguir que cuando se detecte un nuevo caso se le aísle y rápidamente se le haga la prueba a todas las personas con las que ha tenido un contacto cercano, por si también hay que aislarlas. El objetivo es evitar que el virus vuelva a multiplicarse. ¿Cómo se sabe quién ha estado en contacto? Pues en España se hace confiando en la memoria de esa persona, pero en Asia (China, Corea, Japón, Singapur...) han apostado por la tecnología.

Se trata de una app que utiliza el bluetooth de los teléfonos móviles y su funcionamiento es sencillo. La gente hace vida normal: va a la compra, a trabajar, de paseo, etc. De repente un ciudadano se siente enfermo, le hacen la prueba PCR y da positivo. Rápidamente se le aísla, pero conviene localizar al resto de personas a las que pueda haber contagiado. Es la llamada trazabilidad. Esto es posible porque el bluetooth de su teléfono móvil ha ido registrando con qué otras personas (en realidad teléfonos) ha llegado a estar a una distancia de pocos metros durante los últimos días.

Se localiza a esas personas en riesgo, se les informa de que han estado a pocos metros -lo suficientemente pocos como para que alcance el bluetooth- de un nuevo contagiado y se les cita para hacerse una PCR. Suena sencillo.

“Nos gusta este modelo porque al usar bluetooth los datos quedan almacenados en el propio teléfono de cada uno y no van a ninguna base de datos”, destaca el vicepresidente Igea, que avanza: “Esta app nos parece segura con los datos y con la privacidad, y es la que vamos a proponer”.

De hecho, Castilla y León lleva semanas desarrollando la app por si España decidiera utilizar este sistema, aunque la percepción de Francisco Igea es que el Ministerio se está echando hacia atrás. “El ministro Illa ha mostrado cierta reticencia y si no hay una app nacional no tiene sentido hacerla”. ¿De qué sirve que los castellanoleoneses la usen si los madrileños que vengan a la Región no lo hacen?

“Estas apps no son la panacea, pero son una herramienta útil porque en esta infección cada día que se pierde y cada contacto que se pierde son muchísimas vidas que se ponen en riesgo. Tiene una tasa de reproducción tan grande que toda ayuda es buena y siempre es mejor hacer la desescalada con anclajes que con caída libre”, concluye Igea.