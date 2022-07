Igea acusa a la Junta de “pirómana” por su discurso contra los ecologistas

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha criticado este lunes el “grado de desvergüenza” al que ha llegado la Junta de Castilla y León, a la que ha acusado además de estar ejerciendo de “pirómana” al “alimentar” el discurso de que son los ecologistas los que queman los bosques.

“No se puede comprar el discurso negacionista de Vox, no se puede ir contra las evidencias de los registros de las temperaturas más altas de la historia y de uno de los años más secos de la historia”, ha aseverado Igea que se ha preguntado a quiénes pretenden engañar PP y Vox al tratar a los ciudadanos “como idiotas” con afirmaciones como que van a sacar la financiación para que los parados desbrocen el bosque del dinero que van a quitar a los “asquerosos” sindicatos, buscando “un enemigo” y un “enfrentamiento constante” al que cree que se ha sumado el PP y que el político liberal pide evitar.

Francisco Igea ha recordado también que en el mes de junio ya se conocían las especiales circunstancias climáticas que vive todo el país y ha vuelto a reprochar al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que no activase ya entonces el periodo de riesgo alto de incendios de modo por lo que el incendio que calcinó unas 24.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra, en Zamora, se afrontó con el 25 por ciento del operativo.

El parlamentario de Cs ha augurado que “la mayor catástrofe medioambiental de la historia” se puede llegar a saldar con 100.000 hectáreas quemadas, de “altísimo valor ecológico” además, en Castilla y León, una situación que “en cualquier gobierno conllevaría una dimisión”, a diferencia del “grado de desvergüenza” al que se ha llegado Suárez-Quiñones que ha argumentado que no dimite porque no ha provocado los incendios, ante lo que el político liberal ha ironizado sobre el “paradigma de la responsabilidad moral”.

“La mejor opción a la que podemos aspirar es que no sean criminales, es una triste expectativa”, ha lamentado Igea que ha recordado a Juan Carlos Suárez-Quiñones que es el consejero responsable de que no se queme Castilla y León. Igea también ha tildado de “desvergüenza” que el presidente de la Junta se dedique a publicar tuits para echar la culpa a la mano del hombre sin exponerse, sin dar ruedas de prensa y sin liderar ninguna crisis. “No se puede ser tan cobarde para ni siquiera ir a IFEZA para ver a las miles de personas desplazadas huyendo del fuego”, ha sentenciado.

Igea ha realizado estas reflexiones tras un encuentro de cerca de media hora con el presidente de la Junta, en la ronda de consultas de Alfonso Fernández Mañueco para preparar la reunión del próximo jueves, 28 de julio, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El procurador de Ciudadanos ha situado la lucha contra los incendios forestales como “la primera urgencia indiscutible” tanto de Castilla y León como de España y ha defendido al respecto que la prioridad de todos los gobiernos es acabar esta temporada de incendios “de la manera más eficaz posible”.

En este punto, ha reivindicado una financiación para luchar contra los incendios acorde con el territorio y no con la población. “Es una exigencia palpable”, ha sentenciado Igea que ha lamentado a renglón seguido la “nefasta y negligente” actuación de la Junta “en las últimas fechas y en el último año” para recordar que el proyecto de presupuestos para 2022 que no se aprobó tras el adelanto de las elecciones autonómicas contemplaba un aumento del 27 por ciento para esta materia.

Por otro lado, Igea ha trasladado a Fernández Mañueco “otras urgencias” de Castilla y León como el reto demográfico donde ha pedido al presidente de la Junta que traslade a Pedro Sánchez la “urgencia” de contar con una nueva reglamentación de arraigo laboral que favorezca una inmigración “más integradora” en la Comunidad Autónoma.

Igea también ha trasladado otros “grandes clásicos”, como una reforma de la Ley de municipios que permita financiar de manera adecuada los servicios que se prestan al territorio, y las “urgencias” del sistema sanitario, como ofrecer todas las plazas MIR, o revalorizar la formación y las capacidades del personal de enfermería para que puedan realizar las tareas que le son propias.

A esto ha añadido la necesidad de aplicar “medidas urgentes” para atajar la crisis energética y de inflación y la necesidad de mejorar las frecuencias del transporte de cercanías entre capitales desde el convencimiento de que no sirve de mucho un abono gratuito si no hay frecuencias para que se pueda usar. Por último, ha reivindicado el diálogo social para alcanzar un pacto de rentas y lamentado el “delirio” en el que se ha instalado Castilla y León “en un momento de crisis en el que es urgente llegar a acuerdos”.

“Es en los momentos de crisis cuando se pueden hacer reformas de calado”, ha concluido Igea en su petición a los dos gobiernos, el central y el autonómico.