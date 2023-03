García-Gallardo: “El terrorismo se ha transformado en un partido político que condiciona al Gobierno”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha asegurado este viernes en Valladolid que el terrorismo se ha transformado en “un partido político” que condiciona la acción del Gobierno y ha alertado de que, a día de hoy, hay personas que “no pueden transitar líbremente por el País Vasco”.

Así lo ha señalado García-Gallardo en el Acto Conmemorativo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se ha celebrado en Valladolid y donde el vicepresidente ha advertido que no va a participar del “ejercicio de amnesia que algunos quieren imponer”. “Vamos a seguir reclamando justicia, reparación y dignidad”, ha aseverado García-Gallardo.

En este sentido, ha recordado que hay todavía 379 causas de terrorismo “sin juicio justo” y “mientras no haya esa reparación, no se podrán cerrar heridas”, ha indicado.

“Os quieren contar que el Terrorismo no existe, que es un fenómeno del pasado y no es cierto”, ha subrayado el vicepresidente, quien ha incidido en que “el terrorismo no se crea, ni se detruye, sino que, como la materia se transforma”, ha insistido.

Además, según ha añadido, el terrorismo “se han constituido como partido político y se integra en la dirección del Estado y condiciona la aprobacion o derogación de leyes, como la reforma laboral”.

Por lo tanto, ha añadido “han visto satisfechas sus demandas, que les llevaron a ejercer la violencia por la vía política”.

Según ha argumentado García-Gallardo, la libertad “es una conquista” que se da “por supuesta” pero que es “frágil” y hay que cuidarla todos los días. Por eso, ha animado a la sociedad a que haga un ejercicio de “memoria colectiva” para que “los atentados no se olviden” y “las víctimas tengan el reconocimiento que merecen”.

“Muchas personas pretenden proyectar la imagen de que hubo un conflicto en el País Vasco y nada más lejos de la realidad. Los verdugos, los asesinos, escogían a las víctimas. Pero las víctimas no eligieron ser héroes de nuestra Democracia”, ha remarcado.

“No podemos darnos por satisfechos con la situación actual del terrorismo en España”, ha reclamado, para advertir que, hoy, en España, hay personas que “no pueden transitar por el País Vasco”. “Yo mismo, siendo ya vicepresidente, he tenido episodios de violencia porque en el País Vasco sigue habiendo un germen y un odio que no ha sido desterrado”, ha sentenciado, para recordar que hay partidos que no pueden celebrar líbremente actos porque “saben que van a ser ser amedrentados y amenazados por quienes aún conservan la violencia como forma de hacer política”.

El vicepresidente ha presidido el acto de conmemoración del Día Europeo de la Víctimas del Terrorismo, donde también han participado alumnos de colegios en los que se desarrolla el programa de la Junta de Castilla y León de difusión de lo que supuso el terrorismo que ha llegado a 50 centros.

En esta ocasión, han participado escolares de los centros Nuestra Señora del Rosario, Cristo Rey y Juan de Juni. Una de esas alumnas ha mostrado el orgullo de tener unos políticos en Castilla y León que “tratan a las víctimas con respeto y dignidad” y que “no comparten listas electorales con terroristas, ni con sus cómplices”.

“Estamos orgullosos de vivir en Castilla y León porque nuestros políticos no justifican, ni blanquean el terrorismo”, ni hacen homenajes a “terroristas, ni a criminales, ni a asesinos”.

Además, en el acto se ha proyectado el cortometraje ‘27 minutos’ del director Fernando González, se ha realizado un maridaje poético-musical, a cargo de Teresa Rosado, profesora del Conservatorio de Música de Palencia y de Luis Enrique Valdés, director de la Villa del Libro de Urueña.

También se ha realizado una ofrenda floral a los pies del monolito del escudo de Castilla y León, donde se ha guardado un minuto de silencio.