García-Gallardo cree que la polémica sobre personas con discapacidad es “un circo” del PSOE

García-Gallardo (Vox), a Noelia Frutos, diputada con discapacidad: "No le voy a tratar con ninguna condescendencia, le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás" pic.twitter.com/VkSt1gyqzL

Noelia Frutos preguntó este martes en la sesión de control al Gobierno cómo considera el vicepresidente que hay que tratar a las mujeres con discapacidad, a lo que éste respondió: “Igual de bien que a los hombres con discapacidad. Y añadió: “No le voy a tratar con condescendencia, lo voy a hacer como si fuera una persona como todas las demás y no como hace su equipo”.

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en las Cortes, donde ya compareció tras el pleno, García-Gallardo ha insistido en rechazar la polémica por sus declaraciones desde el convencimiento de que no se han interpretado bien sus palabras. “Yo no dije eso -tratarla como a una persona normal-. Yo le dije, previa petición suya de que no la tratara con paternalismo, que la iba a contestar como a cualquier persona, sin condescendencia”, ha aclarado.

Por otro lado y preguntado por el mensaje en Twitter del exvicepresidente de la Junta y concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio de Santiago-Juárez, en las que afirmaba que hay políticos que no se merecen los primeros cien días de cortesía y que las declaraciones de García-Gallardo le daban “náuseas”, el interpelado se ha limitado a aseverar que no conoce al veterano político del PP. “No tengo nada que decir. Es que no sé ni quién es, para que se hagan una idea”, ha respondido en concreto.

García-Gallardo se ha reafirmado en que el Gobierno de coalición entre PP y Vox está “unido” y es “fuerte y estable” y ha reiterado que este martes estuvo tanto con el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, como con el resto de los consejeros. “Está todo tranquilo”, ha zanjado al mismo tiempo que ha refrendado la “absoluta normalidad” que reina entre los miembros del Ejecutivo de Castilla y León. “Esa es la realidad”, ha sentenciado.