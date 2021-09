Francisco Igea, tajante: “No hay ni cambio en el Gobierno ni elecciones”

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha asegurado que éste ha sido un buen día para la estabilidad del Gobierno conjunto de PP y Cs tras haber aclarado un “malentendido” consecuencia del apoyo de los ‘populares’ el martes a una PNL del PSOE para retirar el plan de reestructuración de la Atención Primaria que ha impulsado una de las cartera de los naranjas.

“No hay ni cambio en el Gobierno ni elecciones”, ha aseverado el vicepresidente y portavoz de la Junta en nombre del Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos. “El presidente nos ha dicho que no está en su ánimo convocar elecciones”, ha respondido Igea a reiteradas preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a un Consejo de Gobierno que, según ha explicado el portavoz, se ha desarrollado con un tono “muy cordial y franco, como suele ser” y que ha concluido “con un aplauso y con un abrazo”.

“Hemos hablado las cosas con franqueza”, ha añadido Francisco Igea quien, tras recordar que todos cometemos errores e ironizar sobre aquellos que no los cometen nunca, se ha mostrado convencido de que como gobierno de coalición el de Castilla y León “no es el peor”.

Igea ha sido tajante al asegurar que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, no se ha planteado en ningún momento presentar la dimisión de su cargo en el que ha trabajado “sin descanso”. “Es difícil encontrar una persona que tenga un grado de aceptación en la vida pública”, ha reivindicado asimismo.

Respecto a la abstención del Grupo Ciudadanos en la votación de la PNL del PSOE que votó a favor el PP, Igea se ha reafirmado en que los liberales no podían apoyar retirar aquello que no existe, en referencia a un plan que “no ha sido aprobado”, y ha explicado a modo de ejemplo que no podrían apoyar la eliminación de los unicornios “aunque lo pidan las Cortes”.

Igea ha negado recortes en materia de sanidad y ha considerado que no se sostiene un debate sobre tal cosa. Respecto a las críticas del anterior portavoz de la Junta, el ‘popular’ José Antonio de Santiago-Juárez, ha apelado a la prudencia y se ha limitado a afirmar que respeta “a los mayores”.