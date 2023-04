Fangoria también se cae del concierto de la Sierra de la Culebra y la Consejería de Cultura lo suspende

Una acción dentro de las competencias que corresponden a la Consejería de Cultura “y c omo complemento, en ningún caso sustitutivo , de las diversas y principales ayudas y acciones llevadas a cabo desde la Junta” en cada una de sus áreas.

La oficina de contratación de Fangoria anunció este miércoles que no actuará en este concierto y que no se había tomado ninguna decisión hasta que los organizadores diesen sus explicaciones, y que una vez recibidas esas explicaciones “la noche pasada”, se ha decidido no participar en este evento.

Asimismo, ha explicado que el anuncio del concierto de la pasada semana “se hizo sin el conocimiento ni consentimiento” de esta oficina de contratación “y por tanto de fangoria” y “no se corresponde” al espíritu inicial que se les trasladó.

A través de redes sociales, ‘Naia’ ha contado que “hace un tiempo” les llamaron para participar “en un evento solidario para apoyar a los damnificados por el incendio forestal más grave de este siglo” pero “ante el cambio del espíritu inicial de evento” este grupo ha decidido no participar en el mismo.

Igualmente, ‘Markfeel’ también ha explicado a través de sus redes que se desvincula “del ‘Concierto solidario’ en la Sierra de la Culebra con Fangoria, Marlon...” ya que, según ha indicado el grupo, “se ha convertido en algo muy distinto de lo que apuntaba a ser”.

Asimismo, esta formación ha indicado que “de las mentiras que se han dicho sobre la banda ni siquiera” se van a pronunciar.

Por su parte, el grupo asturiano ‘Marlon’ ha indicado, también a través de redes, que la información que se trasladó desde la organización del concierto “no se corresponde con la realidad” y que desde su oficina “nunca se aprobó el cartel del evento donde había información errónea”.

Por ellos, y tras pedir y recibir explicaciones a la Junta esta formación ha decidido desvincularse del concierto.