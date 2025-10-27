Fallece repentinamente a los 41 años la influencer 'palentina' Oti Cabadas Era camionera y destacó por dar visibilidad en redes al sector

Luto en el sector del transporte tras conocerse este lunes el fallecimiento repentino de la influencer Oti Cabadas, a los 41 años de edad, cuando regresaba de una quedada de camioneros en Aragón.

Natural de la localidad pontevedresa de Fornelos de Montes, desde hace un tiempo residía en Palencia. Era reconocida por la difusión del sector a través de sus resdes sociales donde albergaba en Instagram más de 37.000 y en TikTok superaba los 300.000 seguidores.

La creadora de contenido padeció unos fuertes dolores en la cabeza mientras regresaba de la quedada en Aragón para, posteriormente, sufrir un desmayo que le obligó a ser trasladada en helicóptero al Hospital Universitario de Zaragoza donde falleció por un derrame cerebral.

Hoy es un día muy triste. 🖤 Todavía nos cuesta creer que Oti Cabadas nos haya dejado.

Oti fue un ejemplo para todos nosotros, no solo por la alegría que transmitía con su mirada, sino por la pasión con la que vivió su profesión y la forma en que inspiró a quienes la rodeaban✨ pic.twitter.com/U0LegI6Rvx — Confederación Española de Transporte de Mercancías (@CetmTransporte) October 27, 2025

Tras conocerse la triste noticia, muchos han sido los que han querido darle un último adiós a una persona que se ganó la simpatía de los compañeros del gremio. «Oti fue un ejemplo para todos nosotros, no solo por la alegría que transmitía con su mirada sino por la pasión con la que vivió su profesión», señalaban a través de X la Confederación Española de Transporte de Mercancías.