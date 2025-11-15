Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Loterías y Apuestas del Estado E. P.

El Euromillones deja un premio de un millón en un pueblo de Castilla y León

En el sorteo celebrado este viernes no existen boletos acertantes de primera categoría, por lo que el bote ha ascendido a 135 millones de euros

E. P.

Palencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 14 de noviembre, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad palentina de Villada, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón' ha sido validado en el Despacho Receptor 59.030 de Villada, situado en Plaza Mayor, 6.

En el sorteo de EuroMillones de este viernes no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2) y con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 135 millones de euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  2. 2 Salamanca, a la cabeza de España en la subida del coste de la vida
  3. 3 El ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos se juzga este viernes por delito leve, sin pena de prisión
  4. 4 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  5. 5 «Es muy emocionante y sorprendente ser la mejor repostera de España»
  6. 6 Fin al caso Helmántico: Villares da el OK definitivo
  7. 7 Pimentel: «El carro de la compra se va a poner a 500 euros y seguimos limitando la producción agraria»
  8. 8 Candelario llama a la calma y pide extremar la precaución ante los desbordamientos
  9. 9 Retiran a los patos de La Alamedilla y los Jesuitas por culpa de la gripe aviar
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 14 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Euromillones deja un premio de un millón en un pueblo de Castilla y León

El Euromillones deja un premio de un millón en un pueblo de Castilla y León