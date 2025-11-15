El Euromillones deja un premio de un millón en un pueblo de Castilla y León En el sorteo celebrado este viernes no existen boletos acertantes de primera categoría, por lo que el bote ha ascendido a 135 millones de euros

E. P. Palencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:00

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 14 de noviembre, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad palentina de Villada, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón' ha sido validado en el Despacho Receptor 59.030 de Villada, situado en Plaza Mayor, 6.

En el sorteo de EuroMillones de este viernes no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2) y con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 135 millones de euros.