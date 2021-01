Entre el 10% y el 12% del personal de residencias de Castilla y León rechaza vacunarse

Entre el 10 y el 12% del personal que trabaja en las residencias ha rechazado vacunarse durante la primera fase. La consejera de Familia, Isabel Blanco, achacó a motivos personales o sanitarios esta decisión, aunque recordó que los trabajadores no están obligados a justificar el porqué de su rechazo a la vacuna, por lo que no pueden desgranar si su descarte se trata a una razón médica —por ejemplo las embarazadas para las que la Estrategia del Ministerio de Sanidad se recomienda que lo dejen hasta el final de la gestación—, o por motivos meramente personales. Blanco señaló que, a pesar de los llamamientos realizados, sigue habiendo un porcentaje de personas que entiende que es mejor no vacunarse, aunque insistió en la importancia de vacunarse. Por contra, en los residentes los casos de personas que han rechazado la vacunación se sitúa tan solo en el 3% en casos con patologías médicas que no lo hacían recomendable.

Fuentes de la Consejería de Familia señalaron que los datos provincializados se ofrecerán al final de la campaña de vacunación de los centros pero que tanto el 10% de los trabajadores como el 3% de los residentes es una incidencia que se ha repetido en el conjunto de las provincias.

Blanco señaló que para la segunda fase de la vacunación se mantendrá el mismo calendario que en la primera fase en todos los centros que no tengan brotes activos, o que ya los hayan pasado. Fuentes de la Consejería de Sanidad detallaron el protocolo existente para las personas que se hayan infectado del coronavirus tras recibir la primera dosis. Cuando se dé este caso, en el momento que finalice el periodo de aislamiento y desaparezcan los síntomas podrán recibir la vacuna. En aquellos casos que solo se haya realizado una cuarentena preventiva sí que se podrán vacunar. El objetivo de Familia es tener vacunados con la segunda dosis a todos los residentes de la Comunidad a mediados o finales de febrero, siempre teniendo en cuenta los periodos de espera en aquellos casos en los que se hayan producido brotes.

A pesar del avance en la campaña de vacunación, Blanco hizo un llamamiento a extremar las precauciones y recordó que se mantienen los cribados de antígenos y de aguas residuales en las residencias para detectar la presencia de coronavirus. A la hora de valorar el avance de la tercera ola en las residencias, Blanco señaló la importancia de las medidas tomadas en Navidad con cribados semanales, uso de mascarillas FFP2 en las visitas, mantenimiento de todas las medidas de seguridad o regresar al centro con aislamiento y una PCR negativa cuando se hubiese producido una salida. Así, insistió en la “falsa sensación de seguridad” que puede crear la vacuna y emplazó a mantener todas las medidas de vigilancia preventiva.